Un suicida mata a 12 personas frente a un juzgado en la capital de Pakistán

Agentes de policía y ambulancias en la calle acordonada tras una explosión ocurrida frente a un juzgado en Islamabad, Pakistán

11 nov (Reuters) -Un atacante suicida mató el martes al menos a 12 personas frente a un edificio judicial en Islamabad, la capital de Pakistán, informó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Varias personas más resultaron heridas y algunas se encontraban en estado crítico, según una fuente hospitalaria.

El agresor intentó entrar a pie en el edificio judicial, pero detonó el artefacto en el exterior, cerca de un vehículo policial, tras esperar allí entre 10 y 15 minutos, dijo Naqvi a la prensa en el lugar.

"Estamos investigando este incidente desde distintos ángulos. No se trata de un ataque más. Ha ocurrido en Islamabad", dijo el ministro.

La explosión se produjo cerca de la entrada del juzgado de distrito de Islamabad, que suele estar abarrotado de un gran número de litigantes.

Personas cubiertas de sangre yacían junto a un furgón policial, en vídeos e imágenes difundidos por los medios de comunicación locales.

Con información de Reuters