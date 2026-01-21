El superávit energético en 2025 fue de US$ 7.815 millones y marcó un récord histórico

La balanza comercial energética tuvo un superávit de U$S 7.815 millones en 2025 y marcó el año más alto desde que se tiene registro en el país. Los datos son oficiales y fueron publicados este martes en el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La energía representó alrededor del 70% del superávit comercial total de la Argentina, que entre exportaciones e importaciones tuvo un saldo de US$ 11.286 en el año.

El aumento de las exportaciones de petróleo y gas impulsadas por Vaca Muerta fue clave para entender el récord del sector, que le aportan dólares a la balanza comercial. El hito en el comercio exterior del sector energético se produjo en un escenario con precios bajos del barril de petróleo a nivel internacional. El precio del barril de crudo en 2025 tuvo una caída de alrededor de un 20%.

Las exportaciones del sector totalizaron los US$ 11.086 millones en 2025 en el rubro Combustibles y Energía (CyE) y fueron un 12,8% superior a las del año anterior. En este caso, también los envíos al exterior de la industria energética marcaron un hito al ser el registro más alto en la historia del país. En tanto, las importaciones de energía durante 2025 fueron de US$ 3.271 millones y se redujeron un 18% interanual.

Diciembre

Según el informe del INDEC; en el último mes del año la balanza energética arrojó un superávit de US$ 893 millones. Esta marca fue impulsada por exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) por US$ 1.067 millones, un aumento de 0,6% en comparación con diciembre de 2024.

Por su parte, las importaciones energéticas en el país en el último mes de 2025 fueron de US$ 174 millones, que marcaron un leve incremento de 0,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Exportaciones totales

Los envíos al exterior totales del país en el año fueron de US$ 87.077 millones. Los productos primarios fueron de US$ 22.144 millones, que se suman a los US$ 30.467 millones del sector de los productos de manufactura agropecuaria. Además, las manufacturas de origen industrial fueron de US$ 23.380 millones en el año.

El sector energético, que totalizó exportaciones por US$ 11.086 millones en 2025, explicó un 12,7% del total de los envíos al exterior del país. Este total representó un aumento de 14% del peso del sector energético en las exportaciones de la Argentina.

Los principales destinos de los envíos al exterior de la Argentina en 2025 fueron: Brasil un 14,7% (US$ 12.771 millones); China un 11,3% (US$ 9,799 millones); Estados Unidos un 9,6% (US$ 8.338 millones); Chile un 7,2% (US$ 6.282 millones); y la India, con un 6,3% (US$ 5.472 millones), entre otros países.