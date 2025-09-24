Zelenski pide en la ONU detener la guerra de Rusia para evitar una destructiva carrera armamentística

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió el miércoles a las potencias mundiales que colaboren para detener la guerra de Rusia en su país, acusando al presidente ruso, Vladimir Putin, de intentar extender los combates más allá de Ucrania.

En un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, compuesta por 193 miembros, afirmó que la guerra contribuyó a desencadenar la carrera armamentística más destructiva de la historia y que Ucrania está tratando de abrir la exportación de sus armas a los aliados.

"Los hechos son simples: detener esta guerra es más barato que construir jardines de infancia subterráneos o búnkeres masivos para infraestructuras críticas más tarde", afirmó.

Asimismo, indicó que las supuestas violaciones del espacio aéreo por parte de drones y aviones de combate rusos en Polonia y Estonia, países miembros de la OTAN, son una prueba de que Putin está probando nuevos límites en la guerra de Ucrania.

"Ahora los drones rusos ya están volando por toda Europa, y las operaciones rusas ya se están extendiendo por todos los países", dijo. "Putin quiere continuar esta guerra expandiéndola y nadie puede sentirse seguro en estos momentos".

Zelenski afirmó que Ucrania decidió empezar a exportar sus armas a los aliados.

"No hace falta empezar esta carrera desde cero. Estamos listos para compartir lo que ya ha demostrado su eficacia", comentó, refiriéndose a la producción de defensa.

"Estamos dispuestos a hacer que nuestras armas modernas se conviertan en su seguridad moderna. Hemos decidido abrir la exportación de armas. Y se trata de potentes sistemas probados en una guerra real cuando todas las instituciones internacionales fracasaron", indicó.

Con información de Reuters