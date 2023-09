Doble protección, menos preocupación: la dupla ganadora para cuidarnos

Por Dra. María Elisa Moltoni, médica especialista en ginecología y obstetricia (MN 114737), vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA).

En el marco del Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra hoy, desde la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) lanzamos la campaña #DobleProtecciónMenosPreocupación, que destaca la importancia de combinar el preservativo con otro método anticonceptivo para prevenir embarazos no deseados y protegerse de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Esta campaña resalta la esencia de la doble protección, donde el preservativo se une a otro método anticonceptivo de elección, ya sea de corta o larga duración, con o sin hormonas. Esta combinación no solo evita embarazos no planificados, sino que también establece una barrera efectiva contra las ITS.

La relevancia de la doble protección no se limita a duplicar la prevención de embarazos no deseados; va más allá, fortaleciendo nuestra defensa contra las ITS. Promueve la responsabilidad compartida en nuestras relaciones íntimas y nos recuerda que cuidarnos es un acto de autocuidado y respeto hacia los demás, sin importar nuestra edad, situación o relación.

Argentina ofrece una amplia gama de métodos anticonceptivos que permiten una elección personalizada. Estos métodos pueden combinarse con el preservativo para mejorar su efectividad, desde opciones de corta duración como las inyecciones, el parche, las pastillas y el anillo vaginal, hasta alternativas de largo plazo como los DIU y los implantes.

No podemos ignorar la importancia de prevenir las ITS, que incluyen enfermedades como VIH, Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Virus de Papiloma Humano (VPH), Hepatitis B y C, que pueden tener un impacto duradero. El preservativo, como protagonista en esta estrategia, se erige como una defensa esencial contra estas infecciones.

Esta campaña, impulsada a través se su plataforma de Instagram @anticoncepcionymas, es una invitación a unirnos por esta causa esencial para la salud sexual y el bienestar. Compartir nuestras experiencias, aprendizajes y consejos en las redes sociales utilizando el hashtag #DobleProtecciónMenosPreocupación es fundamental para abordar la eficacia de la doble protección en nuestros círculos personales. En casa, con amigos y en la comunidad, podemos generar un diálogo significativo que impulse un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad.

La prevención es una responsabilidad compartida y convocamos a todos a unirse a la campaña #DobleProtecciónMenosPreocupación y contribuir a construir un futuro más seguro y saludable para todos.

La doble protección no solo es un compromiso con nosotros mismos, sino un paso firme hacia la salud sexual y la confianza en nuestras relaciones. Juntos, podemos marcar la diferencia y hacer del cuidado y la prevención una prioridad en nuestras vidas.

Con información de Télam