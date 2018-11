Flybondi: el relato de los trabajadores que tienen miedo a volar en los aviones low cost

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En febrero comenzó a funcionar en la Argentina la empresa low cost Flybondi, que, desde entonces y hasta la actualidad, ya registró 16 incidentes y 887 problemas en sus vuelos de distinto tipo. En ese marco de inseguridad, los trabajadores revelaron a El Destape que tienen miedo a volar porque "siento que me subo (al avión) y que no sé qué puede llegar a pasar ese día".

Por miedo a represalias de la empresa, los empleados de Flybondi prefirieron proteger su identidad pero relataron a El Destape, en primera persona, todos los inconvenientes que tuvieron en estos pocos meses. Uno de ellos, aseguró que la tripulación se entera "casi en simultáneo a los pasajeros que los vuelos están demorados".

Además, aseguró que las aeronaves son "pseudoinspeccionadas" por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), porque "tiene un trato muy amistoso" con la empresa y "se suben a veces, vuelan en el COCKPIT, toman café y no salen en ningún momento a inspeccionar" los aviones.

Incluso, reveló que "muchas veces hay aeronaves que salen con elementos de seguridad vencidos". Por ejemplo, aseguró que "tenemos FLAPS que no salen, aviones que se despresurizan y creo que no es normal en tan pocos meses de operación en una aerolínea y no entiendo cómo los controles no funcionan".

Por eso, "cada día me siento menos seguro a Flybondi, siento que me subo y que no sé qué puede llegar a pasar ese día".

En esa línea, otro de los trabajadores de Flybondi aseguró a El Destape que "cada vuelo al que me subo me llena de pánico, porque muchas veces se escuchan sirenas en el COCKPIT" y "no sabés qué pasa". Muchas veces, "llegamos a un destino y hay fallas", también "antes de subir a los vuelos".

Con esta situación, el trabajador de Flybondi aseguró que "para mí muy complejo porque yo voy a volar y no se si voy a volver". Incluso, reveló que reconocen los aviones por las distintas fallas que presentan: "el que tiene problemas de FLAP, el de la falla del tren de aterrizaje, el avión que no presuriza".

Incluso, es la propia tripulación la que debe "limpiar los aviones, el baño, los asientos el piso, acondicionar el avión porque no tenemos limpieza en ninguna escala" y "el sueldo que tenemos es bastante bajo", incluso el "viático por día de servicio que son $381 neto para comida y transporte".

En medio de todas esas fallas, la empresa low cost funciona con "teams" (equipos) a los que divide tareas. Están los de seguridad, donde los mismos tripulantes son los que tenemos a capacitarnos entre nosotros", reveló un trabajador de Flybondi a El Destape. Incluso, "los tripulantes están a cargo de redactar los manuales de seguridad sin que haya una capacitación desde la empresa hacia ellos".

También funciona el "team eficiencia", para hacer más rápido todo el proceso de trabajo; el "team alegría" que adorna las naves según las distintas fechas y el "team humano y humilde", que se encarga de acciones solidarias. "Es todo una mentira", dijo un trabajador.

Finalmente, otro de los empleados reveló a El Destape que muchas veces se ocultan las emergencias de los vuelos. En un viaje a Neuquén, hubo una falla técnica pero "lo que hizo el comandante fue declararse en emergencia sin avisarle a la tripulación y darle la oportunidad de que pueda preparar la cabina o prepararse para esa emergencia".

