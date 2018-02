Fein: "No hay ninguna prueba contundente de que haya sido un homicidio"

La ex fiscal Viviana Fein afirmó que "no hay ninguna prueba contundente para afirmar" que al fiscal Alberto Nisman lo hayan asesinado. Además reveló que algunas medidas de prueba no fueron realizadas, motivo que llevó a la imposibilidad de presentar un dictamen final.

"Lo único que le puede decir es que no hubo ninguna prueba certera, precisa y contundente durante el lapso que tuve la causa de que hubiera sido un homicidio", afirmó.

"No pude elaborar un dictamen para cerrar la causa, porque todavía no llegaron los mails privados del fiscal Nisman en Estados Unidos", sostuvo la ex fiscal en el programa Luis Novaresio Entrevista.

"Pedí un allanamiento en noviembre de 2015 a un juzgado en Paraná, porque había que resolver cuestionamientos pendientes", afirmó la ex magistrada.