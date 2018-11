EXCLUSIVO | Los audios que prueban que diputado PRO falsificó avales y facturas

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional del PRO Gastón Roma sigue sumando dolores de cabeza: luego que se difundieran audios donde confiesa que falsificó avales y facturas para abultar gastos de campaña, esta semana comenzaron a aparecer los testimonios de las personas afectadas.

El Destape pudo acceder al listado de avalistas de la campaña de Roma para corroborar si sus dichos se condicen con la realidad, y obtuvo el testimonio de dos de las personas afectadas: Silvana Mingi y Susana Curletto, quienes aseguraron en diálogo con este medio que "nunca" firmaron ningún aval para la campaña de Roma, es decir, que su firma fue falsificada.

Según relató Curletto, ella sí supo ser afiliada al partido, pero no firmó jamás un aval para impulsar la candidatura del hoy legislador nacional: "No firmé nada. Me habían dicho que mi nombre estaba, pero nunca jamás firmé, me deben haber falsificado la firma".

Por su parte, Mingi también se expresó en el mismo sentido, y se vio sorprendida al enterarse que también figura como avalista de Roma: "Yo me afilié en su momento, pero nunca avalé la candidatura de Roma. Incluso me desafilié al poco tiempo del PRO porque no quiero tener nada que ver con este gobierno".

El diputado nacional por Tierra del Fuego Gastón Roma fue grabado por sus propios compañeros de militancia del PRO, luego que lo denunciaran por haber intervenido el partido para ser beneficiado y así obtener una banca en el Congreso de la Nación.

En los audios, a los que accedió El Destape y que fueron publicados en el sitio provincial InfoFueguina oportunamente, se puede observar una charla donde el militante Hernán Lamoretti le reclama a Roma por la falsificación de los avales electorales que presentó para ser candidato en 2015: "Sí, los avales se falsificaron. Yo tengo una denuncia penal por eso", confesó el hoy legislador nacional.Además, el joven también le recrimina por "el lavado de guita" durante la campaña, a lo que Roma le responde que "se le pidieron facturas a Silvero (sic) para justificar gastos que teníamos extra".

"Son 6 mil pesos, tampoco es wow", se excusó Roma en la charla, que tuvo lugar en el primer semestre de 2016 en el restaurant Gustino, del hotel Albatros.

EmbedComo si esto fuera poco, en otro momento de la conversación, el diputado también justifica la falsificación de avales electorales, que configura un delito penal: "¿Vos pensás que la política es todo honestidad y transparencia?", le preguntó a Lamoretti, para luego agregar que la política "lo que más tiene es pragmatismo".

En este sentido, Roma enfrenta aun hoy una causa penal por los delitos planteados, donde incluso fueron aportados los audios difundidos hoy por El Destape. La causa está en el juzgado Federal de Tierra del Fuego Federal y los propios denunciantes, integrantes del PRO, acusaron al magistrado Federico Calvete de "cajonear el expediente".

En la grabación, el propio Roma también aseguró haber ido a visitar a un "Juez en Buenos Aires", a quien le contó sus problemas legales: "El otro día fui a hablar con un juez en Buenos Aires. Le dije que tengo una denuncia penal por falsificar avales, me dice ´¿Vos sos diputado?´ Sí. ¿Tenés fueros? Sí. Olvidate, no va a prosperar, el expediente va a estar dando vueltas años", sostuvo el legislador nacional, sin saber que estaba siendo grabado.