Yanina Latorre se la pudrió a la mamá de Tini con una historia demoledora: "Mis hijos..."

Mariana Muzlera, mamá de Tini, llamó la atención de todos este último lunes 5 de octubre, al dedicarle una indirecta a Yanina Latorre en medio del escándalo que rodea a su hermana por la reventa de entradas para la despedida de Messi de la Selección Argentina. "El karma funciona siempre", expuso en una historia de Instagram, mofándose del calvario que atraviesa la blonda.

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Lejos de desentenderse de la situación, la conductora de SQP fue fiel a su estilo; tomó con el guante el "palito" de Muzlera y le devolvió la gentileza con publicación de un tenor similar o superior, culminando su réplica con una foto que es un auténtico golpe al mentón.

El mensaje de la mamá de Tini contra Yanina Latorre.

¿Qué le respondió Yanina Latorre a Mariana Muzlera?

"Me están diciendo que la mamá de Tini me dedicó esta historia. Mirala que atrevida", señaló primeramente la pareja de Diego Latorre, con quien había protagonizado una situación incómoda pocos meses atrás, al atenderle el teléfono al aire y dejarla expuesta en vivo.

Seguido a esto, aclaró: "No me escondo, siempre doy la cara, no le tiro piedras a los periodistas, estoy tan limpia que aunque no haya hecho nada, hablo". En esa misma línea sostuvo, en alusión a la disputa económica entre la artista y su familia: "A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando ‘dinero’ con un hijo".

Por si fuera poco, se "disculpó" advirtiendo que no podía seguir "atendiendo" la situación, ya que habían llegado sus hijos a casa. "Tomando mates con mis hijos", expuso como estocada más punzante, enseñando una imagen de ella junto a Lola y Dieguito Latorre.