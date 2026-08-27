La mamá de Tini llamó a Yanina Latorre y dijo algo sin saber que estaba en vivo: "No digas que..."

La familia Stoessel se vio envuelta en un escándalo durante los últimos días, luego de que se conociera, mediante una auditoría solicitada por Tini, que ella no poseía los derechos de su propia imagen, sino que estos estaban en manos de empresas controladas por su padre y de las cuales ella no tenía ningún porcentaje de participación. En criollo, no tiene potestad sobre el patrimonio que constituyó a lo largo de su carrera como artista.

Esto claramente generó una enorme repercusión a nivel mediático. Los programas de espectáculos dedicaron largas horas de su contenido a esto, así como también múltiples periodistas especializados se refirieron al tema tanto en sus respectivos ciclos como en sus cuentas personales. Yanina Latorre, por ejemplo, fue categórica al respecto en SQP.

Tini junto a su mamá, Mariana Muzlera.

Tras dar su punto de vista, recibió una llamada más que particular: la de Mariana Muzlera, la mamá de Tini. Sin embargo, la mujer no tenía conocimiento previo de que la blonda estaba al aire y lo que dijo sorprendió a todos en el estudio.

¿Qué dijo la mamá de Tini en el programa de Yanina Latorre?

"Hola, ¿Mariana?", atendió sorprendida la conductora. "Si Yanina, ¿cómo va?", preguntó naturalmente su interlocutora, tras lo cual la presentadora la advirtió: "Todo bien, estoy al aire. ¿Querés salir al aire?". "No, no. Perdoname, no sabía que estabas al aire", se disculpó la madre de la artista.

"Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino?", le ofreció Latorre. Fue allí cuando Muzlera lanzó una frase que desencajó a muchos: "Sí, pero no digas nada que te llamé, por favor". "Es que ya estoy al aire y está saliendo, pero vos quedate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila", le explicó la conductora.

Sin parecer haber entendido, Mariana repitió: "No quiero que digas que hablé con vos Yani, por favor". Fue allí cuando quien lleva adelante SQP decidió cortar de manera intempestiva: "Bueno, te mando un beso. Cortemos que estoy al aire". Los panelistas arrojaron algunas palabras en medio de la incomodidad, desde un "sí, hay que cortar eh" hasta un "ay, no". "La entiendo porque está pasándola mal", concluyó Yanina.