Yanina Latorre y su futuro en la televisión: América TV registró posibles nombres para un nuevo programa de la conductora en 2027.

El futuro de Yanina Latorre en la televisión argentina comienza a definirse en medio de los movimientos de los principales canales para 2027. Mientras crecen las versiones sobre un posible cambio de señal, trascendió que América TV ya trabaja en alternativas para mantener a la conductora en su programación con un nuevo ciclo.

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Yanina Latorre en América TV: los nombres que registró el canal para 2027

La información fue revelada por Ángel de Brito durante una emisión de su programa de streaming #AngelResponde, que se transmite por Bondi. Allí, el periodista contó que América TV comenzó a registrar diferentes nombres para un eventual programa encabezado por Latorre durante el próximo año.

El movimiento responde a una cuestión de derechos sobre la marca SQP (Sálvese quien pueda), ya que el título pertenece a Mandarina Contenidos, la productora responsable del ciclo. Por ese motivo, si el programa cambia de señal, no podría conservar su denominación original.

"América ya está pensando en el nombre del programa porque el título SQP es de Mandarina, entonces se va a Elnueve con otra conductora, si Yanina no va finalmente a Canal 9", explicó De Brito.

Entre las alternativas que habría registrado el canal aparece SDY, una sigla que corresponde a "El show de Yanina". El conductor también mencionó otras denominaciones que estarían siendo evaluadas como opciones para identificar el posible ciclo.

"América registró para Yanina 2027, por si se queda, los títulos siguientes, registró varios, voy a contar algunos. SDY (El show de Yanina)… Show de Yanina", detalló el periodista. De esta manera, América TV contempla la posibilidad de que Latorre continúe en su pantalla, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el formato, el nombre definitivo ni las condiciones de su eventual renovación.

¿Yanina Latorre se va a El Nueve en 2027?

La posibilidad de un desembarco de la conductora en El Nueve también forma parte de las versiones que circulan sobre la televisión del próximo año. Sin embargo, por el momento, ese escenario continúa siendo una hipótesis y no hay un anuncio que confirme su llegada a la señal.

La situación de SQP agrega un elemento importante a las negociaciones, ya que cualquier eventual traslado implicaría definir una nueva identidad para el programa. En ese contexto, los nombres registrados por América TV muestran que el canal no descarta mantener a la periodista dentro de su programación.

La definición dependerá de las conversaciones entre las partes y de los proyectos que se terminen de cerrar para la próxima temporada televisiva.

Ángel de Brito reveló en su programa de streaming cuáles son los títulos que América TV tendría en carpeta para Yanina Latorre.

Qué dijo Ángel de Brito sobre una posible competencia con Yanina Latorre

Durante el mismo streaming, Ángel de Brito también se refirió a la posibilidad de compartir pantalla con Latorre en señales diferentes. Ante la consulta sobre un eventual enfrentamiento por el rating, el conductor de LAM se mostró tranquilo.

"No me preocupa ninguna competencia", aseguró. Además, sostuvo que tiene confianza en el producto que realiza y en su manera de trabajar: "Yo sé qué producto hago, cómo lo hago, lo que me gusta hacer".

De Brito también manifestó su intención de regresar a LAM en 2027 junto a su equipo, aunque aclaró que la continuidad de las integrantes no está garantizada. La posibilidad de que alguna de las panelistas reciba una propuesta laboral en otro programa fue otro de los temas que abordó.

"Todos tenemos ofertas, somos laburantes y tenemos que pensar en lo mejor para cada uno. Cuando viene algo mejor para un compañero soy el primero en decir que se vaya", explicó.

Cómo quedaría el futuro de Yanina Latorre y LAM en 2027

Por ahora, el panorama televisivo de Yanina Latorre sigue abierto. América TV ya habría avanzado con el registro de posibles nombres para un nuevo ciclo, mientras que la alternativa de El Nueve continúa sin confirmación.

En paralelo, De Brito proyecta su regreso a LAM y no descarta que algunos integrantes del equipo tomen otros caminos profesionales. Las próximas definiciones serán clave para conocer cómo quedará armado el mapa de programas de espectáculos de la televisión argentina durante 2027.