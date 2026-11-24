Ángel de Brito sorprendió con la conducción de otro programa de América y aún no se define su futuro laboral tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre.

Ángel de Brito estuvo al frente de el Diario de Mariana (América TV), en reemplazo de Mariana Fabbiani, quien se tomó una licencia para acompañar a su esposo, Mariano Chihade. La noticia fue confirmada previamente por el propio conductor a través de sus redes sociales y se produce mientras todavía se define su futuro laboral para 2027.

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Por el momento, no se informó cuánto tiempo durará la suplencia de De Brito en DDM. Su llegada se da en medio de los movimientos que atraviesa la televisión tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, propietario de El Nueve. La operación generó incertidumbre sobre el destino de varios programas y conductores que actualmente trabajan en América TV.

En cuanto a su continuidad con LAM, el periodista aseguró que el ciclo seguirá al aire, aunque todavía no resolvió en qué canal estará durante 2027: “LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro”. También explicó que recibió propuestas tanto de América como de El Nueve: “Hay muchos rumores, pero no tengo nada confirmado. En mi caso todavía no está claro porque no tomé una decisión”.

Qué pasó con Mandarina Contenidos

El Grupo Octubre, encabezado por el empresario y dirigente sindical Víctor Santa María, acordó la compra del 100% de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Mariano Chihade en 2005. La operación, anunciada el 28 de octubre, incluye también a Bondi, el canal de streaming que la empresa lanzó en mayo de 2024.

El Grupo Octubre acordó la compra del 100% de Mandarina Contenidos.

Como parte del acuerdo, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. En cuanto a los programas que Mandarina produce para América, la empresa informó que continuarían al aire con normalidad, de acuerdo con los contratos vigentes. Por su parte, Yanina Latorre contó que estaba evaluando propuestas laborales, mientras que Ángel de Brito pidió esperar su regreso para hablar sobre el futuro de LAM.