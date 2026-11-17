Ángel de Brito volvió a mostrar que no tiene pelos en la lengua, ni siquiera con su propio equipo. En medio de la incertidumbre por el futuro de LAM, el conductor apuntó directamente contra sus angelitas y dejó una sospecha que no pasó inadvertida en el mundo del espectáculo.

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El terremoto que sacudió a la tele

Para entender el contexto, hay que mirar los cambios que vienen sacudiendo la pantalla chica. El Grupo Octubre, dueño de Canal 9, compró la totalidad de Mandarina Contenidos, la productora que hace LAM, El Diario de Mariana y Sálvese quien pueda para América TV, y también el canal de streaming Bondi, del que De Brito es socio.

Ángel de Brito le apuntó a sus angelitas.

La operación abrió todo tipo de especulaciones sobre el destino de los ciclos y de sus figuras. Mientras América y Canal 9 mueven sus fichas, en los pasillos se habla de posibles pases, contratos y mudanzas, y ese clima también llegó al estudio de LAM.

Lo que notó en el estudio

Fue en “Ángel Responde”, su ciclo de streaming, donde el periodista decidió contar lo que viene percibiendo puertas adentro. Según él, el comportamiento de una de sus panelistas le llamó especialmente la atención en la última emisión del programa.

“A mí me llamó la atención porque ayer estaba muy callada Karina Iavícoli”, disparó. Esa observación fue el punto de partida de una reflexión mucho más filosa sobre todo el grupo de angelitas.

La frase que encendió la polémica

Sin vueltas, el conductor dejó entrever que algunas de sus compañeras ya tendrían el futuro resuelto, sin importar qué pase con el programa. “Para mí en LAM tienen cola de paja porque muchas ya arreglaron con América, las veo inquietas”, sentenció, dando a entender que varias habrían negociado para quedarse en el canal.

Con Iavícoli, sin embargo, mostró un costado más comprensivo y reveló que la panelista se quebró por la situación. “Karina lloró, porque volvió a LAM, donde la pasa genial, venía de un programa que no la pasaba bien, ahora que estaba todo solucionado pasa esto”, explicó sobre el impacto que tuvo la venta en ella.

Un final abierto

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre qué pasará con LAM ni con quienes forman parte del ciclo. Lo que sí quedó claro es que el clima en el programa está lejos de ser el de siempre.

Mientras tanto, las angelitas tendrán que soportar que su propio jefe las mire con lupa. Y si alguna ya firmó con otro canal, más le vale disimularlo mejor que Karina.