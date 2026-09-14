Vero Lozano le puso los puntos a Costa en su regreso tras estar internada: "No nos contaste que..."

Luego de varios días internada, Costa finalmente fue dada de alta y pudo volver no solo a su casa para seguir con la recuperación, sino también a su lugar de trabajo: Cortá por Lozano, en Telefe. Si bien fue recibida con mucho amor por parte de todos sus compañeros, la conductora del ciclo decidió confrontarla desde un lado sumamente maternal y cuestionar algunas decisiones que tomó y que podrían haber aportado en el deterioro de su salud.

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“De acá hacia adelante tengo que cuidarme lo máximo, con cuidados intensivos o especiales. Es una opción de vida. Ahora tendré que concentrarme en mi bienestar, en mi salud. En una opción que es el sólo por hoy”, explicó Costa respecto a su situación actual. Fue allí cuando la interpeló Vero Lozano: "O sea, cuidarte, descansar... ¡Vos estabas fumando, yo no sabía que estabas fumando! Sos una...“.

Costa junto a Vero Lozano.

El intercambio entre Vero Lozano y Costa

Tras esto, la comediante explicó que reincidió en el hábito de fumar "por la depresión" que estaba sufriendo. "Habías dejado. Después no nos contaste que volviste", apuntó la presentadora. "Pero volví. ¿Qué adicto te cuenta? Y voy a poder dejar de fumar otra vez... Porque lo que vos tenés que sacar de tu vida son las toxinas. Y esa purificación no es solo física, es espiritual". "Costi has hecho tanto. Porque no solo que hay un Dios que te dijo vos (no morís), sino que también vos te paristeis. Entonces, tanto esfuerzo, que muchas veces lo hablamos en mi intimidad y me tomo el atrevimiento de decirlo: “¡Dale, loca!", la reprendió afectuósamente su colega.

Luego, añadió: "Empezá a quererte más, cuidarte más, y respetarte más a vos misma, en ese sentido. Tomar mejores decisiones. Todos nos equivocamos. Y en esto del día a día, bueno, hoy es la posibilidad también de volver a construirte de nuevo. Y te queremos. No necesitamos que llames más la atención. Porque vos estás así también para llamar la atención". "¿Te parece?", cuestionó Costa. "Sí, sí. Y te queremos", le aclaró Verónica. "Yo sé que sí. Agradezco a todos mis compañeros. A todos, todos, todos. No solo de acá, sino de allá. De la radio también. Todos pendientes", concluyó con ese apartado.

Con relación a lo que padeció, comentó: "Fueron ocho días complicados. Yo tengo una enfermedad que se llama hipertensión portal. Es como que el hígado tiene presión alta y hace que el hígado empiece a funcionar mal. Yo ya venía con un hígado graso, mas la hipertensión portal se forman varices en el esófago. Lo que me pasó particularmente esta vez se llama encefalopatía hepática”.



