Costa contó la verdad sobre su salud desde el hospital: "Estoy..."

La farándula argentina se encuentra en vilo por la salud de Costa. La reconocida comediante, actriz y figura de los medios sufrió una seria complicación en su salud, la cual la llevó a quedar internada de urgencia y a permanecer bajo observación en terapia intensiva. Según precisó el periodista Guille Barrios, tuvo una "encefalopatía hepática que migró a sangre tuvo una encefalitis hepática".

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Afortunadamente, luego de superar la etapa más crítica en la unidad de cuidados intensivos, la panelista está teniendo una evolución favorable y ya descansa en una habitación general a la espera de nuevos estudios para recibir el alta médica.

Costa, reconocida comediante argentina.

El mensaje de Costa

En ese sentido, fue la propia protagonista que decidió hablar y despejar dudas respecto a su cuadro, llevando además tranquilidad a sus seguidores y seres queridos.

"Hago esta historia para agradecer todos los mensajes, todos los buenos deseos y cosas lindas que me están mandando. Les agradezco mucho de corazón, gracias a la gente que reza por mí", expuso primeramente en un video subido a Instagram.

"Yo estoy mucho mejor, recuperándome y prontito vuelvo a trabajar. Gracias a mis compañeros de trabajo, gracias a toda la gente y estoy bien eh, estoy bien. Acá solita, como dios manda, así que les mando un abrazo grande", completó.

Qué es el cuadro que afectó a la humorista

La situación de la artista causó una enorme preocupación entre sus seguidores debido a la gravedad inicial del diagnóstico. Gracias a la pronta intervención del cuerpo médico, la comediante respondió bien al tratamiento en terapia intensiva y pudo salir del estado crítico. Actualmente se encuentra consciente, estable y fuera de peligro en sala común.