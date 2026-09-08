Preocupación en el espectáculo: la humorista Costa, internada de urgencia y en terapia intensiva

La farándula argentina se encuentra en alerta absoluta por la salud de Costa. La querida comediante, actriz y figura de los medios sufrió una seria complicación en su estado general que la llevó a quedar internada de urgencia y a permanecer bajo observación en terapia intensiva durante los últimos días.

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La noticia se conoció a través del periodista Guille Barrios, quien detalló la compleja situación médica que atravesó la artista a raíz de una infección bacteriana. "Costa internada. A causa de un neumococo que migró a sangre tuvo una encefalitis hepática. Pasó por terapia intensiva y se encuentra estable en sala común. ¡Pronta recuperación!", reveló el comunicador en sus redes sociales.

Afortunadamente, tras haber superado la etapa más crítica en la unidad de cuidados intensivos, la panelista evoluciona favorablemente y ya descansa en una habitación general a la espera de nuevos estudios para recibir el alta médica.

Qué es el cuadro que afectó a la humorista

La situación de la artista generó enorme preocupación entre sus seguidores debido a la gravedad inicial del diagnóstico. El neumococo es una bacteria que habitualmente afecta las vías respiratorias, pero cuando migra al torrente sanguíneo puede desencadenar cuadros severos en distintos órganos y derivar en complicaciones complejas que requieren atención médica inmediata.

Gracias a la pronta intervención del cuerpo médico, la comediante logró responder bien al tratamiento en terapia intensiva y salir del estado crítico. Actualmente se encuentra consciente, estable y fuera de peligro en sala común.

Preocupación en el espectáculo: la humorista Costa, internada de urgencia.

Una trayectoria marcada por el trabajo y el cariño del público

Costa se consolidó como una de las figuras más queridas del espectáculo nacional a base de talento, carisma y un estilo inconfundible. Tras sus inicios en el under porteño, dio un gran salto a los medios masivos donde su empatía con el público la convirtió en un clásico cotidiano.

A lo largo de su carrera se destacó como una pieza clave de la radio en El Club del Moro (La 100), además de brillar como panelista estelar en la pantalla de Telefe dentro del ciclo Cortá por Lozano. En teatro encabezó exitosos espectáculos de humor como Costa Presidenta y formó parte del elenco del musical Legalmente Rubia, demostrando su versatilidad artística tanto en la comedia como en la actuación. Hoy, el ambiente artístico y sus fanáticos se unieron en redes para enviarle las mejores energías en su recuperación.