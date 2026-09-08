Internaron a Chiche Gelblung en el sanatorio Mater Dei: la verdad sobre su salud

El histórico periodista Chiche Gelblung fue internado en el Sanatorio Mater Dei en las últimas horas, encendiendo nuevamente las alarmas en el mundo del espectáculo y de los medios de comunicación. Según reveló la periodista Mariana Dahbar en sus redes sociales, la decisión de ingresarlo al centro médico se dio estrictamente por precaución.

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Si bien la noticia generó preocupación inmediata, hasta el momento el entorno del conductor no realizó declaraciones ni emitió un comunicado sobre la situación. Se aguarda la difusión del parte médico oficial de la institución para conocer la evolución exacta del comunicador de 82 años. De todas formas, la medida buscaría monitorear de cerca su organismo y evitar complicaciones mayores.

Los antecedentes de salud de Chiche Gelblung

No es la primera vez en el último tiempo que Gelblung atraviesa un momento delicado en relación a su salud. Meses atrás, el conductor debió ser ingresado a la terapia intensiva del mismo sanatorio por un cuadro de insuficiencia cardíaca y complicaciones vasculares en sus extremidades. A pesar de las advertencias y pedidos de reposo de sus médicos, el referente periodístico suele priorizar el aire y su rutina laboral, volviendo al trabajo rápidamente tras cada alta.

Por el momento, Chiche permanece bajo observación en la clínica de Palermo mientras el equipo profesional evalúa sus parámetros clínicos a la espera de nuevas novedades.