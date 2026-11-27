El Trece incorporó tecnología 4K a sus transmisiones, una actualización que busca mejorar la calidad de imagen y adaptar el canal a los nuevos estándares televisivos.

El Trece anunció la incorporación de tecnología 4K a sus transmisiones, un avance que promete mejorar notablemente la calidad de imagen de la señal. La novedad abrió interrogantes entre los televidentes: qué dispositivos se necesitan, cómo acceder a esta resolución y qué diferencias existen respecto de la televisión tradicional.

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El Trece transmite en 4K: qué significa el salto tecnológico

La incorporación de la transmisión en 4K representa un nuevo paso en el proceso de modernización de El Trece. La iniciativa no se limita a mejorar la imagen que llega a los hogares, sino que también implica una renovación de los recursos técnicos y humanos que intervienen en cada producción.

Eduardo Bayo, gerente de Tecnología de Artear, destacó la importancia del lanzamiento y explicó su alcance: “Para eltrece, la transmisión de la señal en 4K es un paso fundamental que vuelve a colocarlo al frente de los principales canales del mundo”.

El cambio también exige adaptaciones en distintas áreas del canal. Según explicó Bayo, trabajar con una resolución superior requiere preparar a los equipos de maquillaje, escenografía, iluminación, camarógrafos y editores para responder a las nuevas exigencias de calidad.

Qué diferencias hay entre la señal 4K y Full HD

La principal diferencia entre ambas tecnologías está en la cantidad de píxeles que componen la imagen. La resolución 4K UHD utiliza 3840 × 2160 píxeles, lo que equivale a aproximadamente 8,3 millones de puntos.

En cambio, el formato Full HD ofrece una resolución de 1920 × 1080 píxeles. Por lo tanto, el 4K permite mostrar cuatro veces más píxeles que la tecnología anterior.

Esta diferencia se traduce en imágenes más definidas y detalles más precisos. Los rostros, la ropa, los movimientos, las escenografías y los planos generales pueden apreciarse con mayor claridad, especialmente en televisores de grandes dimensiones.

Sin embargo, el resultado también depende del tamaño de la pantalla y de la distancia de visualización. Cuanto mayor sea el televisor, más posibilidades existen de percibir las ventajas de la ultra alta definición.

Cómo ver El Trece en 4K: qué dispositivos y requisitos hacen falta

Contar con un televisor 4K no garantiza automáticamente el acceso a la nueva señal de El Trece. Para disfrutar de las transmisiones en esa resolución, deben coincidir varios requisitos técnicos:

Televisor 4K UHD: debe ser compatible con una resolución de 3840 × 2160 píxeles.

Operador de televisión: la empresa contratada debe distribuir específicamente la señal de El Trece en 4K.

Decodificador o aplicación: el dispositivo utilizado para recibir la programación debe ser compatible con la transmisión UHD.

Conexión a internet: si la señal llega mediante streaming, se necesita una conexión estable y con capacidad suficiente para reproducir contenidos en alta resolución.

En caso de utilizar un decodificador externo, también será necesario comprobar que esté conectado correctamente y configurado para ofrecer una salida de video UHD.

La resolución 4K UHD ofrece cuatro veces más píxeles que el Full HD, lo que permite apreciar imágenes más nítidas y detalles con mayor precisión.

Flow, Telecentro y DIRECTV: qué servicios ofrecen El Trece en 4K

Uno de los principales interrogantes es qué empresas permiten acceder a la nueva resolución. Aunque el anuncio confirma la incorporación tecnológica de El Trece, no se detallaron oficialmente los operadores habilitados, los números de canal ni los planes necesarios para recibir la señal.

En el caso de Flow, Personal comercializa decodificadores Android TV compatibles con contenidos 4K y ofrece El Trece dentro de su programación. Sin embargo, esa compatibilidad no confirma que la nueva transmisión UHD esté disponible para todos los abonados.

Telecentro también cuenta con equipos y servicios compatibles con 4K y contempla la señal en su oferta televisiva. No obstante, la presencia del canal en la grilla no implica necesariamente que ya se distribuya en ultra alta definición.

Por su parte, no hay una confirmación oficial específica sobre la incorporación de la nueva señal por parte de DIRECTV.

¿Hay que pagar más para ver El Trece en 4K?

Hasta el momento, no se informaron condiciones comerciales específicas ni posibles costos adicionales para acceder a la transmisión. La disponibilidad dependerá de los acuerdos y servicios que ofrezca cada operador.

Por eso, antes de realizar cambios en el equipamiento o contratar un nuevo plan, resulta importante consultar con la empresa de televisión correspondiente si ya distribuye El Trece en 4K y qué dispositivos permiten recibir esa versión de la señal.