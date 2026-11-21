Una interna sacude los pasillos de El Trece y tiene como protagonistas a dos nombres de peso de la televisión: la producción de los ciclos de Mirtha Legrand y la conductora que hoy los lleva adelante. Según trascendió, el motivo es una decisión de la conductora antes de sus vacaciones y un cambio de horario que cayó mal. La versión incluye una discusión y hasta un ultimátum.

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El problema con Juana Viale

Juana Viale, que hoy está al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, ante la ausencia de su abuela por su estado de salud decidió tomarse dos semanas de vacaciones. La información la dio el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live.

Juana Viale está en conflicto con El Trece.

El cambio de horario

Riva Roy contó que en la producción de Mirtha hay malestar porque el programa pasó de las 21.30 a las 22.30. "La producción de Mirtha está molesta con el cambio de horario del programa", aseguró. Y citó el mensaje que le llegó: "Molestos estamos nosotros, no estamos contentos".

Las vacaciones

El otro foco de tensión, según el periodista, es la decisión de Juana de tomarse dos semanas de descanso. Dejaría programas grabados, algo que no habría gustado en el canal. "Ahora se va de vacaciones dos semanas y tengo entendido que deja 4 programas grabados y eso no gustó", explicó.

Fue ahí donde apareció la palabra más fuerte de la historia. "Hubo un ultimátum a Nacho Viale donde le dijeron que no puede dejar tantos programas grabados Juana", aseguró Riva Roy. Cabe recordar que Nacho Viale es el responsable de los ciclos.

El periodista agregó cómo lo viven en el canal. "Del canal me cuentan: es una locura y discutieron con Nacho", dijo. Según su relato, el reproche no es hacia el horario sino hacia la forma de trabajo anticipada.

Un programa clave

El ciclo de los domingos y la mesaza de los sábados tienen un peso enorme en la grilla del canal. Por eso, una discusión por horarios y grabaciones se volvió noticia en cuestión de horas.

Con una conductora que se va dos semanas, un canal que no quiere programas en conserva y una producción molesta por el horario, la historia suma un capítulo más de la televisión de fin de año. Habrá que ver si el ultimátum termina en acuerdo o en un nuevo cambio de grilla. Mientras tanto, la mesaza sigue servida.