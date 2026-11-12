Se hartó y abandonó el estudio: una figura de El Trece se fue del programa en pleno vivo

Tensión al aire en El Trece con una de sus figuras.

El Puma Rodríguez protagonizó un momento inesperado en Es mi sueño y dejó al jurado con la boca abierta. En plena emisión del ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece, el cantante se levantó de su silla y se fue del estudio. No dio ninguna explicación, y sus compañeros tuvieron que improvisar.

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La salida del Puma

José Luis “El Puma” Rodríguez dejó su lugar en el jurado de forma repentina, ante la mirada de todos. Abel Pintos, Ángela Leiva y Joaquín Levinton quedaron sorprendidos y reaccionaron cada uno a su manera. La ausencia del venezolano se convirtió en el tema del programa.

El Puma Rodríguez abandonó su lugar en el jurado.

Con mucho humor, Pintos fue el primero en hablar. “Se fue, se fue; listo. Este momento iba a llegar, en el que el Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró. Te queremos”, dijo entre risas.

¿Quién ocupa la silla?

Levinton, el cantante de Turf, se sumó enseguida con una propuesta. “La verdad es que todo este tiempo que estuvo, me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla. Tenemos que hacer un casting... o dejarlo así”, comentó.

Abel en la silla del Puma

Las bromas no terminaron ahí. Pintos se levantó, se sentó en la silla vacía e imitó la voz y los gestos del Puma, lo que provocó las risas del público y del resto del jurado.

Después de un rato, terminadas las bromas, el Puma volvió al estudio y retomó su lugar en el jurado. Es decir, la silla no llegó a cambiar de dueño y el casting quedó para otra ocasión.

Durante el mismo programa, Pintos cantó a capela un fragmento de “Flores en el río”, un tema de su disco Revolución (2010), con las manos en los bolsillos y los ojos cerrados. El público quedó emocionado y en redes lo destacaron por su voz.

Entre la fuga del Puma, el casting improvisado y la imitación de Abel, el ciclo tuvo uno de sus momentos más divertidos de la temporada. Y el misterio de por qué se fue todavía queda abierto: lo único seguro es que el jurado ya tiene un nuevo chiste interno.