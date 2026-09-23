El Puma Rodríguez destrozó una canción de Turf y no sabía quién la había escrito: la reacción de Joaquín Levinton

El estudio de Es mi sueño quedó envuelto en risas después de un particular momento protagonizado por José Luis “El Puma” Rodríguez y Joaquín Levinton. Todo ocurrió cuando Leticia Brédice y Ramiro Geiler interpretaron “Loco un poco”, uno de los grandes éxitos de Turf.

{{{htmlAmp}}}

Después de la presentación, Jimena Barón quiso conocer la opinión del Puma sobre la canción. El cantante no dudó y lanzó una crítica que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. “Es fierita, liviana, no se puede desarrollar mucho la voz”, sentenció Rodríguez frente a las cámaras.

Lo que el cantante venezolano aparentemente desconocía era un detalle fundamental, la canción había sido escrita por Joaquín Levinton, quien además se encontraba allí como parte del jurado. El líder de Turf escuchó atentamente la devolución y, lejos de confrontarlo, decidió jugar con la situación.

Mientras el Puma continuaba con su explicación, Levinton hizo un gesto hacia Jimena Barón y soltó, con ironía: “Es suya”. La revelación cambió por completo el clima del estudio. Rodríguez rápidamente intentó suavizar sus palabras: “La maté, pero bueno... es ligerita, sin peso quiero decir, no mala”.

La respuesta de Joaquín levinton al Puma Rodríguez

Pero Levinton no se quedó atrás. En lugar de tomárselo a mal, defendió su composición con una cuota de humor y le respondió al Puma: “Cómo eres... ella hizo esa canción con mucho su sentimiento”.

El estudio de Es mi sueño quedó envuelto en risas después de un particular momento protagonizado por José Luis “El Puma” Rodríguez y Joaquín Levinton.

Finalmente, cuando le confirmaron que efectivamente Levinton era uno de los autores del tema, el cantante venezolano buscó una salida elegante y reformuló su crítica. “Bueno, pero si es tuya la canción se parece a ti... en el fondo tiene una cosita profunda”, expresó.

La escena provocó las carcajadas del resto del estudio y Levinton aprovechó la situación para cerrar el incómodo intercambio con otra chicana: “Bueno, ya está. Andá Puma. El que canta agarrense de las manos”.