Por qué Valentina Pergolini abandonó Pop Stars, el programa de Telefe

Valentina Pergolini sorprendió al abandonar Pop Stars, el reality musical de Telefe, luego de haber avanzado en la competencia. La joven había logrado destacarse durante sus primeras apariciones y su salida generó interrogantes entre quienes seguían el programa. Finalmente, se conocieron los motivos detrás de su decisión.

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Por qué Valentina Pergolini se fue de Pop Stars

La salida de Valentina Pergolini estuvo relacionada con sus compromisos profesionales fuera del reality. La actriz y cantante tenía por delante nuevos trabajos vinculados con la actuación, por lo que decidió priorizar esos proyectos y dejar la competencia de Telefe.

La información fue difundida por Paula Varela durante una emisión de Lape Club Social, donde explicó que la joven tenía compromisos laborales que coincidían con el avance de las grabaciones de Pop Stars: “Terminó de grabar la tercera temporada de En el Barro y ahora empieza a grabar la cuarta, ella está ahí como actriz y por eso se bajó de Popstars”, señaló Varela durante el programa.

De esta manera, la decisión no estuvo vinculada con su desempeño dentro del reality ni con algún conflicto ocurrido durante las grabaciones. La continuidad de su carrera como actriz fue determinante para definir su salida.

Qué dijo Valentina Pergolini sobre su salida de Pop Stars

Luego de que se conociera la noticia, Valentina Pergolini habló con Primicias Ya y contó cómo vivió su breve paso por el programa de Telefe. La joven destacó especialmente el clima de trabajo que encontró durante las jornadas de grabación.

“Re bien, estuve en unos pocos días de grabación y el equipo era relindo”, expresó Pergolini al referirse a su experiencia dentro de la competencia.

La actriz también reconoció que abandonar Pop Stars no fue una decisión sencilla, principalmente porque había disfrutado la experiencia y tenía una buena impresión del equipo que formaba parte del programa: “Me dio mucha lástima tener que irme porque fue una rebuena experiencia”, aseguró en diálogo con el medio.

El futuro de Valentina Pergolini como actriz

Uno de los principales motivos detrás de la decisión de Valentina Pergolini es su continuidad en En el Barro. Después de participar en la tercera temporada de la serie, la joven tiene previsto comenzar a trabajar en la cuarta entrega, donde continúa vinculada como actriz.

Este compromiso representa una oportunidad para seguir desarrollando una carrera artística que combina distintas disciplinas. Su participación en Pop Stars había sumado una nueva faceta relacionada con la música, pero finalmente los tiempos de producción hicieron incompatible su permanencia en el reality.

La salida del programa, por lo tanto, no implica un alejamiento del mundo del espectáculo. Por el contrario, Pergolini continúa enfocada en proyectos vinculados con la actuación y la música.

La actriz y cantante decidió abandonar el reality musical de Telefe para priorizar nuevos compromisos laborales.

Qué piensa Valentina Pergolini de Pop Stars

Aunque ya no forma parte de la competencia, Valentina Pergolini continúa siguiendo las emisiones de Pop Stars para conocer cómo avanza la selección de las participantes.

La joven manifestó especial curiosidad por saber quiénes serán finalmente las integrantes de la nueva banda musical que surgirá del programa de Telefe. “Estoy viendo el programa y quiero saber todo, ya está en la recta final y asumo que en estos meses ya se sabrá”, comentó.

Así, su paso por Pop Stars terminó antes de lo esperado, pero dejó una experiencia positiva para la actriz. Mientras el reality avanza hacia la definición de la banda, Pergolini concentra sus energías en los próximos desafíos de su carrera artística.