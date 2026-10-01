A qué hora se emite Popstars, el reality de Telefe: qué días se emite

Los participantes de Popstars atraviesan distintas etapas de formación, ensayos y desafíos durante la competencia.

Popstars se instaló en la programación de Telefe como una de las propuestas de entretenimiento centradas en la música y la búsqueda de nuevos talentos. El reality reúne a participantes que buscan avanzar en una competencia artística mientras atraviesan distintas etapas de formación y evaluación frente a las cámaras.

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A qué hora se emite Popstars por Telefe

El reality musical Popstars se emite de lunes a jueves a las 21:30 horas por la pantalla de Telefe. De esta manera, el programa ocupa un lugar central dentro del horario nocturno del canal y presenta nuevas instancias de la competencia durante cuatro días consecutivos.

Además de la transmisión televisiva, el programa puede seguirse en simultáneo a través de Disney+, lo que permite acceder al contenido desde la plataforma de streaming. Así, la propuesta combina la emisión tradicional de Telefe con una alternativa digital para acompañar cada jornada.

La frecuencia de cuatro emisiones semanales permite seguir de cerca la evolución de los participantes y conocer las diferentes situaciones que atraviesan durante el desarrollo del reality.

Qué días se emite Popstars

La programación de Popstars contempla emisiones de lunes a jueves, siempre desde las 21:30. El esquema se mantiene durante esos cuatro días de la semana y concentra en horario estelar las distintas instancias de la competencia.

Cada emisión forma parte del recorrido de los participantes dentro del formato y permite conocer nuevos momentos relacionados con su preparación artística, sus presentaciones y las decisiones que se toman a lo largo del programa. La propuesta apunta especialmente a quienes siguen los realities musicales y buscan conocer a los talentos que intentan abrirse camino dentro de la industria del entretenimiento.

De qué trata Popstars y cómo es el formato del reality

Popstars es un reality de talentos enfocado en la música y en la formación de artistas. El formato combina diferentes elementos propios de los programas de competencia con el seguimiento de los participantes durante un proceso destinado a desarrollar sus capacidades.

A lo largo de la propuesta, los concursantes deben demostrar sus habilidades artísticas y atravesar diferentes etapas. La preparación, el desempeño frente a las cámaras y la evolución individual forman parte del recorrido que propone el programa.

El formato también permite mostrar el detrás de escena de una competencia musical, con momentos de ensayo, aprendizaje y desafíos vinculados con el objetivo de avanzar dentro del reality.

Además de Telefe, Popstars puede verse en simultáneo a través de Disney+

Dónde ver Popstars en vivo

Además de la pantalla de Telefe, Popstars se transmite en simultáneo por Disney+. Esta alternativa amplía las posibilidades para seguir el programa y permite acceder a la emisión desde dispositivos compatibles con la plataforma.

Con emisiones de lunes a jueves a las 21:30, el reality mantiene una presencia regular durante la semana y suma una propuesta musical a la programación nocturna de Telefe. El formato busca combinar competencia, entretenimiento y formación artística a través del recorrido de sus participantes.