Telefe despide a una de las personas que más tiempo trabajó detrás de sus cámaras. Después de casi tres décadas y media en el canal, un histórico camarógrafo decidió cerrar su etapa y su esposa, también periodista, salió a acompañarlo con un mensaje que emocionó a muchos. La noticia generó sorpresa entre sus compañeros y seguidores.

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¿Quién se va de Telefe tras 33 años?

Se trata de Marcelo Dell'Isola, camarógrafo que se retira de Telefe luego de 33 años. Su esposa, la periodista Paula García, lo despidió con un mensaje público en el que repasó la historia compartida y celebró la decisión.

Marcelo Dell'lsola dejó de ser camarógrafo de Telefe tras 33 años.

El mensaje de su esposa

"Después de 33 años, cerrás una etapa enorme y hermosa de tu vida. Estuve cuando empezaste, te vi crecer, disfrutar de tu profesión, comprometerte con cada trabajo y hoy tengo la alegría de acompañarte en este momento tan importante", escribió. Y agregó: "Sé lo que implica para vos tomar esta decisión y justamente por eso te admiro aún más".

Más allá de la emoción, García dejó un elogio. "La tele pierde al mejor camarógrafo y a un gran periodista", sostuvo. Y subrayó lo que gana él con el retiro: la posibilidad de elegir qué hacer con su tiempo y de armar nuevos planes juntos.

Una despedida con ánimo

Su mensaje terminó con una celebración. "Te amo y celebro tu valentía de animarte, una vez más, a ir por más", cerró. Con esas palabras, dejó claro que ve esta etapa como un nuevo comienzo y no como un final.

El posteo de la esposa de Marcelo Dell'lsola.

Las palabras de él

Dell'Isola también se despidió. "En casi 33 años de trabajo en Telefe tuve la suerte de cruzarme con muchísimas personas. Algunas se convirtieron en amigos, otras fueron compañeros de incontables aventuras y muchas dejaron su huella de una manera diferente, pero no por eso menos valiosa", expresó. Un mensaje de gratitud a quienes compartieron su camino.

Un oficio de toda la vida

Detrás de cada nota, cada móvil y cada transmisión hay alguien que sostiene la cámara, y él lo hizo durante más de tres décadas. Su retiro marca el fin de una etapa larga en el canal, una de esas que dejan huella en cada pasillo.