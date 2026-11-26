Una reconocida figura de Telefe sufrió un accidente mientras estaba en la ruta y compartió un fuerte descargo en sus redes sociales.

A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, Rocío Marengo contó que sufrió un accidente mientras estaba en la ruta. Sin embargo, la mediática llevó tranquilidad al confirmar que solo fue un gran susto. En ese marco, explicó: "Hola, hoy no ceno. Ya me comí el pozo más grande de Argentina".

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Luego, aseguró que el episodio no terminó ahí. Minutos después, compartió que su hermana le advirtió sobre otro hecho: "Igual siempre se puede estar peor porque pensé que era una goma nada más la que hice mier.. pero llega mi hermano y me dice 'no Ro, rompiste las dos'".

Finalmente, lanzó: "Tengo el corazón parado del susto. Ahora que pasó el susto y estamos en casa. ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo, atrás nuestro a otro auto le pasó lo mismo que a mi. Los pozos son gigantes, es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Y sepan que estoy tranquila, no digo todo lo que siento pero no descarto decirlo".

Felipe Fort sufrió un accidente en la Ruta 5

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito el sábado 14 de noviembre, mientras viajaba junto a su novia y dos amigos por la Ruta Nacional 5, entre Carlos Casares y 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. Según contó el periodista Pepe Ochoa en el programa Bondi Live, el grupo se dirigía a una quinta familiar cuando intentaron sobrepasar a un camión.

Al advertir que otro vehículo venía de frente, el conductor tuvo que realizar una maniobra brusca y desviar la camioneta hacia la banquina para evitar un choque frontal. Felipe no manejaba, viajaba en el asiento trasero junto a su novia, mientras que dos amigos ocupaban los asientos delanteros. Afortunadamente, los cuatro resultaron ilesos, aunque quedaron muy asustados por lo ocurrido.