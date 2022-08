"Cocineras y Cocineros Argentinos" tuvo un expandido estreno en la TV Pública

El clásico ciclo de la gastronomía argentina inició este mediodía su decimocuarta temporada en la TV Pública, ahora bajo el título "Cocineras y cocineros argentinos", sumando a Narda Lepes y Karina Gao y con la vuelta de Ximena Sáenz.

El tradicional espacio completó su staff con las habituales presencias de Juan Braceli, Juan Ferrara, Diego Sívori, Luciano García y Gladys Olazar.

La nueva propuesta del programa mostró una renovada y vasta escenografía y una nueva cortina musical sobre una melodía compuesta por la banda de salsa La Delio Valdez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Este es un programa que tiene un corazón muy grande, yo me fui un año y me di cuenta en el tiempo que estuve afuera que es un programa atípico al que la gente ama, y eso no es muy común en la televisión”, resaltó Sáenz.

Lepes apuntó que el nuevo escenario donde se desarrolla la propuesta “tiene un mix entre una escenografía espectacular y un gran taller de cocina. Queremos cocinar juntos, recrear el espacio de colaboración, que es lo que pasa realmente en las cocinas”.

“Estamos acá para cocinar, aprender, compartir, enseñar y comer rico siempre. Queremos cocinar juntos, donde uno pica mientras el otro dora”, abundó la reconocida cocinera que antes pasó por las pantallas de las señales de cable El Gourmet y Utilísima.

En otro tramo de la emisión del envío generado entre la televisora estatal y la productora Kapow, la regresada Ximena señaló: "Vamos a viajar por todo el país para conocer las cocinas, los platos y a los cocineros, pero no a los profesionales, sino a la gente que está en sus casas y cocina de manera maravillosa”.

Con información de Télam