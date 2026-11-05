De qué trata "Bailando con las estrellas", el nuevo programa de Santiago del Moro

Santiago del Moro confirmó que conducirá Bailando con las estrellas, el nuevo reality de Telefe que llegará a la pantalla en 2027.

Santiago del Moro confirmó cuál será su próximo desafío en la televisión y sorprendió con un anuncio que ya genera expectativa entre los seguidores de Telefe. El conductor estará al frente de un nuevo reality de baile que llegará a la pantalla en 2027 y que tendrá un formato conocido internacionalmente.

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Qué es Bailando con las estrellas, el nuevo reality de Telefe

Bailando con las estrellas es la versión argentina de Dancing with the Stars, un exitoso formato internacional creado por la BBC que combina danza, música y entretenimiento. La propuesta consiste en reunir a distintas personalidades del espectáculo para que demuestren sus habilidades sobre una pista de baile.

La dinámica del concurso se basa en la formación de parejas integradas por celebridades y bailarines profesionales. Juntos deberán preparar coreografías de diferentes estilos y presentarlas durante las galas, donde serán evaluados por un jurado especializado.

Además de las devoluciones de los expertos, el público tendrá participación en la competencia mediante sus votos. De esta manera, cada emisión combinará el desempeño artístico de los participantes con la posibilidad de que los espectadores influyan en el resultado.

El formato ya tuvo numerosas adaptaciones en distintos países y contó con figuras reconocidas de la televisión y el espectáculo. Una de ellas fue Wanda Nara, quien participó de la edición italiana y consiguió consagrarse campeona.

El programa será la adaptación argentina de Dancing with the Stars, un formato internacional que combina baile, música y competencia.

Santiago del Moro confirmó que conducirá Bailando con las estrellas en 2027

La confirmación llegó durante una emisión de El Club del Moro, el programa radial que Santiago del Moro conduce en La 100. Allí, el presentador habló sobre los proyectos que prepara para el próximo año y puso fin a las versiones que circulaban sobre su futuro laboral.

"Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo", adelantó antes de revelar que se trataba de la adaptación local de Bailando con las estrellas.

Durante los últimos meses también había circulado el rumor de que el conductor podía abandonar la conducción de Gran Hermano para ponerse al frente de Got Talent. Sin embargo, el anuncio permitió conocer cuál será finalmente su nuevo desafío dentro de la programación de Telefe.

Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa inicial y todavía no hay definiciones sobre la fecha exacta de estreno ni sobre los famosos que participarán de la competencia.

Quiénes serán los participantes y el jurado de Bailando con las estrellas

Uno de los principales interrogantes alrededor del nuevo reality tiene que ver con las celebridades que integrarán el elenco y las figuras que ocuparán las sillas del jurado. Sobre este tema, Santiago del Moro evitó adelantar nombres y aclaró que todavía no existen decisiones definitivas. "Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves", explicó durante su programa de radio.

La elección de los participantes será uno de los aspectos centrales de la producción, ya que el formato requiere personalidades dispuestas a entrenar con bailarines profesionales y enfrentarse semanalmente a diferentes desafíos coreográficos. Tampoco se conocieron detalles sobre la estructura de las galas, la cantidad de parejas que competirán ni el mecanismo definitivo de eliminación. Esos aspectos deberán definirse durante el desarrollo del proyecto.

Todavía no se conocen los famosos que participarán ni quiénes integrarán el jurado del nuevo reality de Telefe.

Santiago del Moro seguirá en Gran Hermano: qué pasará con GH 5

El anuncio de Bailando con las estrellas también permitió despejar las dudas sobre la continuidad de Del Moro en Gran Hermano. Las versiones sobre una posible salida del reality habían generado incertidumbre entre los seguidores del programa, especialmente ante la llegada de una nueva propuesta a Telefe.

Sin embargo, el conductor aclaró que ambos proyectos forman parte de sus planes profesionales y que no deberá elegir entre uno y otro. "Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5", afirmó, al explicar el orden previsto para sus próximos compromisos televisivos.

De esta manera, Telefe proyecta un 2027 con Santiago del Moro al frente de dos formatos diferentes: primero llegará el concurso de baile y, posteriormente, el presentador regresará a la conducción de la quinta edición de Gran Hermano.