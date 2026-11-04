Vuelve el Bailando y sin Tinelli: el canal en el que estará y el sorpresivo conductor

El Bailando tendría su vuelta a la televisión, pero con un formato distinto y un nombre inesperado al frente. La información la dio el periodista Fede Flowers, que adelantó el canal, el conductor y hasta cuándo llegaría. Detrás hay una movida que ya está en marcha.

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¿Quién conducirá el Bailando?

“CONFIRMADO: Santiago Del Moro conducirá el Bailando en Telefe”, escribió Flowers en sus redes. Con esa frase puso nombre al conductor y al canal de un regreso que muchos esperaban. Se trata de una novedad que nadie tenía en el radar.

Fede Flowers reveló que vuelve el Bailando.

No es el de siempre

Según detalló, el animador no hará el programa de siempre, sino “Bailando con las Estrellas”, que, según informó, es el formato original. Sería una propuesta distinta de la que la gente conocía, con el sello de Telefe.

El anuncio encaja con lo que el propio Del Moro había dejado entrever. “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes en Telefe”, había dicho. Flowers contó que el Bailando sería justamente ese proyecto previo a Gran Hermano.

Ya buscan jurados

El periodista agregó que la producción ya está en movimiento. “Ya están buscando jurados”, informó, aunque no dio nombres. Es una pista de que el armado del programa avanzó más de lo que se creía.

Santiago del Moro conducirá el Bailando.

¿Cuándo llegaría?

Sobre los tiempos, Flowers fue concreto. “Sería para mitad de 2027”, precisó. Eso dejaría al nuevo ciclo en un lugar estratégico de la grilla, antes del regreso del reality. Con Del Moro de maestro de ceremonias, el Bailando sumaría un conductor que no esperaba nadie. Ahora queda ver quiénes son los valientes que se animan a pisar la pista y qué jurados se suben al escenario. Mientras tanto, el animador ya puede empezar a practicar los pasos.