Gran Hermano 2027: cómo es la inscripción y cuándo empezaría la temporada 5

Santiago del Moro anunció la apertura del casting para la quinta edición de Gran Hermano Argentina.

El futuro de Gran Hermano Argentina ya comenzó a tomar forma luego de que Santiago del Moro confirmara la apertura del casting para una nueva edición. La convocatoria ya está disponible y contempla un requisito básico para participar. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para el regreso del reality a la pantalla de Telefe.

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Gran Hermano 5: Santiago del Moro confirmó la nueva edición

Durante las últimas galas de la actual temporada, Santiago del Moro sorprendió al anunciar que el ciclo tendrá una quinta edición en Argentina. El conductor explicó que, como ocurre al finalizar cada temporada, realizaría el anuncio correspondiente para abrir oficialmente una nueva convocatoria.

“Todos los años, cuando termina cada temporada, yo hago un anuncio. Y atención, porque el anuncio dice Gran Hermano 5”, expresó Del Moro durante la transmisión.

Luego confirmó que el casting ya se encuentra habilitado: “A partir de este momento, todos los que quieran formar parte de Gran Hermano 5 se pueden anotar. El único requisito es ser mayor de 18 años”.

De esta manera, Telefe comenzó a recibir postulaciones para quienes aspiren a formar parte de la próxima edición del reality.

Cómo inscribirse a Gran Hermano 2027

El proceso de inscripción para Gran Hermano 5 se realiza de manera online a través del sitio oficial de Telefe. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años que quieran participar del proceso de selección.

5 se realiza de manera online a través del sitio oficial de Telefe. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años que quieran participar del proceso de selección. Para comenzar el casting es necesario ingresar a granhermano.mitelefe.com y completar el formulario disponible en la página. Allí se solicitan los datos necesarios para avanzar con la postulación. Además del formulario, uno de los elementos centrales de la inscripción es un video de presentación . El material no debe superar los dos minutos de duración y debe permitir conocer al postulante.

y completar el formulario disponible en la página. Allí se solicitan los datos necesarios para avanzar con la postulación. Además del formulario, uno de los elementos centrales de la inscripción es un . El material no debe superar los dos minutos de duración y debe permitir conocer al postulante. El video puede estar alojado en YouTube, Vimeo u otra plataforma similar. Una vez publicado, el enlace correspondiente debe incorporarse al formulario de inscripción para completar la presentación.

Los aspirantes a Gran Hermano 2027 deberán completar un formulario online y presentar un video de hasta dos minutos.

Qué requisito hay que cumplir para entrar a Gran Hermano

Más allá de la edad mínima, Santiago del Moro destacó otra característica que considera fundamental para quienes quieran ingresar a la casa más famosa del país. “Tenés que tener ganas de jugar”, señaló el conductor al explicar qué busca la convocatoria para la quinta temporada.

destacó otra característica que considera fundamental para quienes quieran ingresar a la casa más famosa del país. La frase marca uno de los elementos centrales del formato: la convivencia y las estrategias de juego son parte fundamental de la dinámica de Gran Hermano. De todos modos, la selección final de los participantes queda en manos del equipo encargado del casting y la producción.

Cuándo empezaría Gran Hermano 2027 en Telefe

La principal incógnita después del anuncio es cuándo comenzará la quinta temporada de Gran Hermano Argentina. Por el momento, no existe una fecha oficial confirmada para el estreno.

El propio Santiago del Moro aclaró que el reality se tomará un período de descanso antes de regresar a la pantalla local. “Si Dios quiere, va a volver en algún momento. No sabemos cuándo todavía. Va a ser una edición muy especial y muy esperada seguramente por todos ustedes”, explicó. Por lo tanto, aunque el casting ya está abierto, el comienzo de la temporada 5 todavía no tiene día definido.

Qué pasará con la casa de Gran Hermano durante el descanso

Durante el período en el que no se realice la versión argentina, la casa tendrá una función particular. Según explicó Del Moro, las instalaciones serán utilizadas para producciones internacionales de la franquicia.

“Gran Hermano va a descansar ahora, porque esta casa, Gran Hermano Argentina, será sede para otros Gran Hermanos que se van a hacer en otras partes del mundo. Acá cerquita algunos, otros no tanto”, detalló el conductor.

Así, mientras avanza la inscripción para Gran Hermano 5, la casa más famosa del país se prepara para recibir otras versiones del formato antes del regreso de la edición argentina.