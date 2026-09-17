Castings abiertos: cómo anotarse para Gran Hermano 5

Mientras Gran Hermano Generación Dorada llegó esta noche a su capítulo final con la consagración de Solange Abraham como ganadora, Telefe ya había puesto en marcha la próxima edición del reality. Santiago del Moro confirmó que Gran Hermano tendrá una quinta temporada en 2027 y que la inscripción para participar ya está abierta para todo el público interesado.

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El anuncio, en plena recta final

El conductor hizo el anuncio durante la última cena que compartió con las tres finalistas del ciclo, Yipio Pintos, Charlotte Caniggia y Sol Abraham, en el marco de las galas especiales que Telefe organizó previo a la definición del certamen. En ese mismo encuentro, Del Moro habilitó formalmente la convocatoria para quienes sueñen con formar parte de la casa más famosa del país.

Santiago del Moro anunció que habrá una nueva edición.

Los requisitos para anotarse

Para presentarse al casting solo hace falta ser mayor de 18 años, ya que el formato no establece ningún límite de edad máximo. Los interesados deben ingresar al sitio granhermano.mitelefe.com y completar el formulario de inscripción disponible en la página.

Además de los datos personales, la convocatoria exige subir un video de presentación de no más de dos minutos de duración. El material puede alojarse en YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video, y una vez publicado, el aspirante debe pegar el link correspondiente en el campo habilitado dentro del mismo formulario.

Una convocatoria que llega justo cuando se conoció a la ganadora

La apertura del casting coincidió con el desenlace de la edición actual: esta noche, Solange Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada al imponerse a Yipio Pintos en la gran final, llevándose un premio de 50 millones de pesos y un auto 0 km, mientras que la subcampeona uruguaya se quedó con 15 millones. Con la Generación Dorada cerrando su ciclo este jueves con "La noche de campeonas", la producción ya mira hacia adelante y busca sumar a los próximos protagonistas de la casa más famosa del país.