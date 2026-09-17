Gran Hermano Generación Dorada quedó en el pasado. Después de más de 200 días al aire, la edición 2026 del reality emitido por Telefe llegó a su final este miércoles 16 de septiembre.

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43 participantes diferentes pasaron por la casa más famosa del país, pero solo dos quedaron para la velada decisiva: Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham. Las líderes de sus respectivos grupos, con tantos choques y escándalos a lo largo de la temporada, alcanzaron la última noche y una de ellas se alzó con el triunfo.

Yisela Pintos y Solange Abraham, las dos finalistas de Gran Hermano Generación Dorada.

Solange ganó Gran Hermano Generación Dorada

Cerca de las 23:30 en la Argentina, Santiago del Moro anunció a la flamante ganadora del certamen: Solange "Sol" Abraham. La blonda se impuso ante la uruguaya en la votación popular, que contó con más de 30 millones de mensajes enviados tanto desde nuestro país como desde el otro lado del Río de la Plata.

De esta manera, Solange se convirtió en la tercera mujer en conquistar Gran Hermano, después de que lo hicieran Viviana Colmenero y Marianela Mirra en la tercera (2002-03) y cuarta (2007) edición respectivamente.

¿Qué se lleva Sol por ganar Gran Hermano?

Por ganar Gran Hermano, Sol se llevó 70 millones de pesos como parte del premio principal. La suma está acompañada por una casa prefabricada (además de la que ya se ganó dentro de la competencia) y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual.

Yipio, por su parte, también se hizo beneficiaria de una casa y unos 20 millones de pesos. Charlotte Caniggia, en tanto, se embolsó 10 millones por terminar tercera.