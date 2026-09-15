Cuánto dinero se lleva el ganador de Gran Hermano 2026: los premios confirmados

La ganadora de Gran Hermano 2026 recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y el reintegro de determinados gastos.

La definición de Gran Hermano 2026 se acerca y, además de la expectativa por conocer a la nueva campeona, crece el interés por los premios que están en juego. La ganadora de Generación Dorada recibirá una importante suma de dinero, una vivienda y otros beneficios, mientras que también habrá recompensas para quienes ocupen el segundo y tercer lugar.

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Cuánto dinero gana la campeona de Gran Hermano 2026

La participante que se consagre ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos como parte del premio principal. La suma estará acompañada por una casa prefabricada, uno de los beneficios más importantes anunciados para esta edición.

Además, la campeona tendrá un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. De esta manera, el premio final estará compuesto por dinero en efectivo, una vivienda y un beneficio adicional destinado a cubrir determinados consumos.

La información sobre los premios fue comunicada durante el desarrollo del programa y confirmada por Santiago del Moro, quien también anticipó que habrá reconocimientos especiales para otros participantes de la temporada.

Qué premios reciben el segundo y tercer puesto de Gran Hermano

La definición no solo tendrá una recompensa para quien se quede con el primer lugar. La participante que termine segunda también recibirá una vivienda y 20 millones de pesos.

Por su parte, quien complete el podio en el tercer puesto obtendrá 10 millones de pesos. De esta manera, las tres finalistas tendrán premios económicos y, en el caso de los dos primeros lugares, también una casa.

El esquema de recompensas eleva todavía más la expectativa alrededor de la final, especialmente porque Yipio y Sol Abraham son las dos participantes que continúan en carrera por el título después de la eliminación de Charlotte Caniggia.

Cuándo se entregan los premios de Gran Hermano 2026

La gran final de Gran Hermano Generación Dorada se realizará el miércoles 16 de septiembre, jornada en la que el público definirá quién se queda con el primer puesto.

Sin embargo, la entrega de los premios tendrá lugar al día siguiente. Según informó Santiago del Moro, el jueves 17 de septiembre se realizará la Noche de Campeonas, programa que marcará el cierre definitivo de esta edición del reality.

Durante esa emisión se concretará la entrega de los principales premios y también se conocerán los reconocimientos especiales destinados a otros jugadores que formaron parte de la temporada.

La entrega de los premios se realizará durante la Noche de Campeonas, el jueves 17 de septiembre, después de la gran final.

Quién fue la última mujer en ganar Gran Hermano Argentina

La definición de esta temporada tendrá una particularidad histórica: el título quedará nuevamente en manos de una mujer. Para encontrar la última consagración femenina en el reality argentino hay que remontarse a 2007, cuando Marianela Mirra ganó aquella edición.

La primera mujer en obtener el título había sido Viviana Colmenero, quien se consagró en la edición 2002/03. Desde entonces, distintas participantes llegaron a instancias decisivas, pero ninguna había vuelto a conquistar el primer lugar desde la victoria de Mirra.

El dato adquiere especial relevancia en Generación Dorada, ya que la competencia volverá a tener una campeona después de varios años de predominio masculino en las definiciones.

Cuándo termina Gran Hermano Generación Dorada

El miércoles 16 de septiembre se conocerá a la ganadora de esta edición de Gran Hermano, pero la temporada tendrá una última emisión el jueves 17 con la Noche de Campeonas.

La expectativa está puesta tanto en la definición entre Yipio y Sol Abraham como en los premios que recibirá cada integrante del podio. La campeona se llevará 70 millones de pesos, una casa prefabricada y el reintegro de gastos mediante una billetera virtual, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán 20 y 10 millones de pesos, respectivamente.