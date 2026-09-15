Yipio o Sol: quien gana Gran Hermano Generación Dorada 2026 según las encuestas

Después de más de 200 días, Gran Hermano Generación Dorada está llegando a su fin. 43 personas pisaron la casa más famosa del país y, a partir de este lunes 14 de septiembre sobre el filo de la medianoche, solo son dos las que quedan en carrera: Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham.

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Lejos de ser un duelo entre dos personas que supieron llevarse bien a lo largo de su estadía, se trata de un vérsus muy esperado entre dos jugadoras que no solo llevaron adelante una estrategia diferente, sino que además la misma hizo que se enfrentaran prácticamente desde el principio de esta edición. Tanto la uruguaya como la exjugadora supieron salir del reality, para luego regresar más fuertes que nunca y alcanzar esta instancia, de la cual ya hay algunas pistas sobre cómo podría llegar a desarrollarse.

¿Qué dicen las encuestas sobre el final de Gran Hermano?

Federico Bongiorno, quien lleva adelante el streaming de GH a través del Youtube de Telefe junto a Lucila "La Tora" Villar, realizó otra más de sus famosas encuestas en su cuenta oficial de X. Allí, tal y como lo hizo a lo largo de toda la temporada, le preguntó a sus seguidores quién creían que podía llegar a consagrarse como la campeona.

La encuesta de Fefe Bongiorno da como favorita a Sol.

En poco menos de media hora, más de 11.000 usuarios dejaron su parecer y la tendencia es más que clara: según la gente de X, es Solange quien corre con ventaja, con un 66,2% de los votos, superando así a la uruguaya, quien concentra un 29,1% de los mismos (mientras que el 4,7% restante se decantó por la opción del no sabe/no contesta). En Instagram los números son bastante diferentes: Yipio está en la delantera con un 61% contra el 33% que tiene la blonda.