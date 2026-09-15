Gran Hermano 2026: quién se salvó y quiénes son las dos finalistas

Gran Hermano Generación Dorada está transitando sus últimos días. Solo tres mujeres quedan dentro del certamen: Charlotte Caniggia, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pinto. Sin embargo, para una de ellas, este lunes 14 de septiembre marcará su salida del reality.

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Y es que en esta jornada tuvo lugar una nueva gala de eliminación, la anteúltima de la edición. Con todas ellas en placa y bajo escrutinio de la gente y su voto positivo, solo dos pudieron avanzar a la gran final, mientras que la otra deberá contentarse con el escalón más bajo del podio.

¿Qué pasó hoy en Gran Hermano?

La primera en salir de placa fue Yipio, quien se arrojó al suelo entre lágrimas, agradeciendo a quienes la votaron y le permitieron avanzar a la gran final. De este modo, el anteúltimo mano a mano de esta edición quedó conformado entre Charlotte Caniggia (que supo tener una gran amistad con la uruguaya) y Sol, marcadamente en las antípodas de ambas.

¿Quién se fue de Gran Hermano Generación Dorada?

Finalmente, por decisión de la gente, quien quedó en el tercer lugar de la edición 2026 fue Charlotte Caniggia. La mediática no pudo superar a Solange en el voto de la gente y, de este modo, salió de la casa más famosa del país con la "medalla de bronce". De esta manera, la final será entre Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham.