Gran Hermano 2026: quien se salvó y quienes son las tres finalistas

Gran Hermano Generación Dorada está entrando en la recta decisiva. Solo cuatro mujeres quedan dentro del certamen: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pinto. Sin embargo, para una de ellas, este miércoles 9 de septiembre fue su último día en la casa más famosa del país.

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Y es que en esta jornada tuvo lugar una nueva gala de eliminación, con todas ellas en placa y bajo escrutinio de la gente y su voto positivo. Quienes se quedaron lograron adentrarse en el podio, que tiene reservado para sus integrantes los premios más jugosos.

¿Qué pasó hoy en Gran Hermano?

La primera en salir de placa fue Charlotte, quien agradeció enormemente y de alguna forma dejó entrever lo que ocurriría después, teniendo en cuenta el enorme apoyo que tienen tanto la uruguaya como la blonda, algo que preocupó rotundamente a Luana, la única de ellas que estuvo desde el día uno dentro de la casa y jamás salió.

Naturalmente fue Sol quien obtuvo su pasaje a las tres finalistas luego, dejando en el mano a mano final a Yipio y la mencionada Luana. Lejos de haber sorpresa alguna, todo se desarrolló como se había anticipado en las encuestas.

¿Quién se fue de Gran Hermano Generación Dorada?

Luana Fernández fue la nueva expulsada de la competencia, quedandose con un más que meritorio cuarto puesto. La oriental hizo pesar su banca desde los votos, tal y como ocurrió anteriormente con sus compatriotas en temporadas pasadas, lo cual marcó el final del camino para su compañera.

¿Qué finalistas estuvieron desde el principio en Gran Hermano?

Esta edición contó con una gran cantidad de renuncias; expulsiones; ingresos y repechajes. Es por ello que muchos de los que llegaron hasta esta instancia lo hicieron sin permanecer de principio a fin en la competencia. Charlotte Caniggia, por citar un caso, fue parte de la "nueva camada" que entró en el repechaje. Sol Abraham estuvo casi un mes afuera luego de ser expulsada, mientras que "Yipio" también permaneció dos semanas lejos del certamen, tras abandonar por cuestiones personales. De este modo, la única que jamás se había ido de la casa y aún se mantenía en pie era Luana Fernández. Con su salida, ya no queda nadie en esa condición.