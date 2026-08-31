Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 31 de agosto 2026: el nuevo participante eliminado

Este lunes 31 de agosto, Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva gala de eliminación por Telefe. La placa negativa quedó integrada por cuatro participantes y las encuestas ya anticipan quién tendría mayores posibilidades de abandonar la casa en una definición que promete ser ajustada.
Gran Hermano: quiénes quedaron nominadas este lunes 31 de agosto
La última gala de nominación dejó una placa completamente negativa de cara a la eliminación de este lunes. Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto quedaron expuestas al voto del público.
Las participantes continúan dentro de la casa acompañadas por los exhermanitos que ingresaron por decisión de los propios jugadores. La dinámica establece que, si una participante resulta eliminada, su acompañante también debe abandonar el reality.
En este contexto, dos de las acompañantes ya fueron expulsadas por situaciones de comportamiento. Danelik había ingresado junto a Luana Fernández, mientras que Campanita acompañaba a Mariela Prieto.
La placa de nominadas para la gala quedó conformada por:
- Charlotte Caniggia.
- Yisela “Yipio” Pintos.
- Jennifer “Pincoya” Torres.
- Mariela Prieto.
Quién se va de Gran Hermano según las encuestas
A pocas horas de la gala de eliminación, las encuestas comenzaron a marcar tendencias diferentes entre sí. La cuenta GH Encuestas, que realiza mediciones sobre la intención de voto de los seguidores del programa, ubicó a Jennifer “Pincoya” Torres como la participante con mayores posibilidades de abandonar la casa.
Según sus resultados, Pincoya concentra el 67,1% de los votos negativos, una diferencia considerable respecto de sus competidoras. En segundo lugar aparece Yipio, con el 16,5%, mientras que Charlotte Caniggia y Mariela Prieto reúnen porcentajes menores en esta medición.
Pincoya y Yipio, las más complicadas de la placa
Fefe Bongiorno, panelista de LAM, también realizó una encuesta entre los seguidores de Gran Hermano y obtuvo resultados considerablemente distintos a los de GH Encuestas.
- En este caso, Yisela “Yipio” Pintos aparece primera en intención de voto negativo, con un 50,8%, mientras que Pincoya queda muy cerca, con 44,5%. La diferencia entre ambas es mucho menor que la registrada en el otro sondeo.
- La disparidad entre las mediciones impide anticipar con certeza cuál será el resultado final. Mientras una encuesta posiciona a Pincoya como la principal candidata a dejar el reality, la otra ubica a Yipio al frente de la votación negativa.
Quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano
- De acuerdo con la encuesta de GH Encuestas, Jennifer “Pincoya” Torres sería la próxima eliminada de Gran Hermano, al concentrar el porcentaje más alto de votos negativos entre las cuatro participantes nominadas.
- No obstante, el sondeo de Fefe Bongiorno plantea un panorama mucho más equilibrado entre Pincoya y Yipio, por lo que el resultado definitivo dependerá de la votación oficial del público.
- La definición tendrá lugar este lunes 31 de agosto durante la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, emitida por Telefe. Allí se conocerá finalmente quién deberá abandonar la casa y, por la particular dinámica de esta etapa, qué acompañante también deberá dejar el reality.