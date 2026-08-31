Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 31 de agosto 2026: el nuevo participante eliminado

Las cuatro participantes que quedaron nominadas en la última gala de Gran Hermano, deberán enfrentarse al voto negativo del público.

Este lunes 31 de agosto, Gran Hermano Generación Dorada tendrá una nueva gala de eliminación por Telefe. La placa negativa quedó integrada por cuatro participantes y las encuestas ya anticipan quién tendría mayores posibilidades de abandonar la casa en una definición que promete ser ajustada.

Gran Hermano: quiénes quedaron nominadas este lunes 31 de agosto

La última gala de nominación dejó una placa completamente negativa de cara a la eliminación de este lunes. Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Jennifer “Pincoya” Torres y Mariela Prieto quedaron expuestas al voto del público.

Las participantes continúan dentro de la casa acompañadas por los exhermanitos que ingresaron por decisión de los propios jugadores. La dinámica establece que, si una participante resulta eliminada, su acompañante también debe abandonar el reality.

En este contexto, dos de las acompañantes ya fueron expulsadas por situaciones de comportamiento. Danelik había ingresado junto a Luana Fernández, mientras que Campanita acompañaba a Mariela Prieto.

La placa de nominadas para la gala quedó conformada por:

Charlotte Caniggia.

Yisela “Yipio” Pintos.

Jennifer “Pincoya” Torres.

Mariela Prieto.

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas

A pocas horas de la gala de eliminación, las encuestas comenzaron a marcar tendencias diferentes entre sí. La cuenta GH Encuestas, que realiza mediciones sobre la intención de voto de los seguidores del programa, ubicó a Jennifer “Pincoya” Torres como la participante con mayores posibilidades de abandonar la casa.

Según sus resultados, Pincoya concentra el 67,1% de los votos negativos, una diferencia considerable respecto de sus competidoras. En segundo lugar aparece Yipio, con el 16,5%, mientras que Charlotte Caniggia y Mariela Prieto reúnen porcentajes menores en esta medición.

Jennifer “Pincoya” Torres es una de las participantes que aparece entre las principales candidatas a abandonar Gran Hermano, según una de las encuestas.

Pincoya y Yipio, las más complicadas de la placa

Fefe Bongiorno, panelista de LAM, también realizó una encuesta entre los seguidores de Gran Hermano y obtuvo resultados considerablemente distintos a los de GH Encuestas.

En este caso, Yisela “Yipio” Pintos aparece primera en intención de voto negativo, con un 50,8% , mientras que Pincoya queda muy cerca, con 44,5% . La diferencia entre ambas es mucho menor que la registrada en el otro sondeo.

en intención de voto negativo, con un , mientras que queda muy cerca, con . La diferencia entre ambas es mucho menor que la registrada en el otro sondeo. La disparidad entre las mediciones impide anticipar con certeza cuál será el resultado final. Mientras una encuesta posiciona a Pincoya como la principal candidata a dejar el reality, la otra ubica a Yipio al frente de la votación negativa.

Yisela “Yipio” Pintos también se encuentra entre las más complicadas de la placa y quedó muy cerca de Pincoya en otro de los sondeos.

Quién sería el nuevo eliminado de Gran Hermano