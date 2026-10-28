No es Gran Hermano: se filtró el programa que Santiago del Moro conduciría en Telefe

Santiago del Moro tendría un nuevo desafío en Telefe antes de retomar la conducción de Gran Hermano. El conductor adelantó que está por hacer un proyecto distinto en el canal, y ya hay una versión sobre de qué se trataría. Por ahora, todo se mueve en el terreno de los trascendidos.

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La pista que dejó en la radio

Fue en su programa de radio donde Del Moro dejó la frase que encendió las especulaciones. “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes en Telefe”, dijo. El conductor no precisó en qué consistirá la propuesta.

Santiago del Moro conduciría un nuevo reality.

Según se destacó, hace mucho tiempo que Del Moro no se hace cargo de un programa que no sea Gran Hermano. Por eso su anuncio generó expectativa en el medio, ya que se trata de uno de los rostros centrales del canal. Su regreso al reality, en tanto, quedaría para más adelante.

El programa que revelaron

Fue Pepe Ochoa quien, en Bondi Live, puso nombre a la incógnita. “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano”, aseguró. Sin embargo, el propio conductor no confirmó ese formato y Telefe tampoco lo oficializó.

El periodista también se mostró sorprendido por la decisión. “Me llama la atención que siendo la figura central de Telefe lo pongan en otro programa”, dijo. Y planteó dos hipótesis: “O están buscando que le vaya bien para que otra persona pueda conducir Gran Hermano o están tratando de matar GH y darle otro formato a él”.

La posibilidad no es del todo nueva. En septiembre, la periodista Laura Ubfal ya había mencionado que Del Moro podría ponerse al frente de Got Talent durante 2027, antes de regresar a Gran Hermano hacia fines de ese año. Se trata de información sin confirmar, igual que la de Ochoa.

Hasta el momento, Telefe no hizo anuncios oficiales ni sobre el nuevo programa de Del Moro ni sobre el futuro de Gran Hermano. Con las declaraciones abiertas a distintas lecturas, habrá que esperar los comunicados del canal para saber qué se viene. Mientras tanto, la frase del conductor mantiene la incógnita.