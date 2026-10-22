Escándalo total en Telefe tras conocerse la pelea entre dos de sus figuras: "Nos cagamos a trompadas"

La pelea entre Coty Romero y Romina Uhrig sumó un capítulo explosivo. Después de semanas de cruces, acusaciones y declaraciones picantes, la correntina reveló que tuvo un enfrentamiento físico con su excompañera de Gran Hermano en un boliche, aunque sin aludir a ella con nombre y apellido pero dejando pistas más que inconfundibles. Según su relato, el episodio terminó con golpes y la intervención de otras personas para separarlas.

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La confesión se produjo durante una entrevista en La Sobremesa, el ciclo conducido por Sebi Jaleh. Allí, Romero recordó el tenso encuentro y describió cómo una disputa que hasta entonces se había desarrollado frente a las cámaras y en las redes sociales terminó trasladándose a la noche porteña.

La pelea entre Coty Romero y Romina Uhrig

Coty Romero y Romina Uhrig, enfrentadas.

“Hace poquito tuve un cruce mediático a través de un stream con una excompañera de Gran Hermano. Después nos cruzamos en un boliche, con la poca suerte que tengo y, como en el área del baño, literal nos cagamos a trompadas”, relató. Aunque inicialmente evitó mencionar directamente a Uhrig, los detalles que dio durante la conversación apuntaron a la exdiputada, con quien mantiene una relación conflictiva desde hace tiempo.

Ante la sorpresa del entrevistador, la influencer profundizó en lo ocurrido y explicó que, según su versión, fue la otra mujer quien inició el contacto físico: "Ella me empujó y obviamente yo no me voy a quedar atrás… se la devolví y nada… ahí nos agarraron entre todos. Nos dimos unos cuantos golpes". "Nunca salió por ningún lado”, aseguró.

Cuando Sebi Jaleh quiso confirmar si realmente se habían golpeado, Romero no dejó lugar a dudas sobre la intensidad del episodio: “Sí, o sea, yo tiré unas cuantas con bronca y sé que le pegué porque me quedé con algunas marcas… bien”. La correntina también insistió en que fue empujada primero y sostuvo que reaccionó ante esa situación. De acuerdo con su relato, la intervención de quienes estaban cerca impidió que el enfrentamiento continuara. Finalmente, al ser consultada por la identidad de la mujer, dio una descripción que terminó de orientar la conversación: se trataba de alguien muy mediático, vinculada a la política y que había compartido con ella la misma edición del reality.

Una disputa que venía escalando

El enfrentamiento se produjo en medio de una fuerte disputa pública entre ambas. El conflicto se había intensificado después de que Coty hablara de su salida del streaming de Telefe y señalara que sus críticas a Uhrig habían influido en esa decisión, algo que presentó como parte de sus sospechas sobre lo ocurrido.

A eso se sumaron declaraciones sobre la vida privada de la exdiputada y sus supuestos vínculos con dos exparejas de Romero: Nacho Castañares y Alexis “El Conejo” Quiroga. La difusión de esos episodios también generó repercusiones, especialmente después de que Castañares expresara su incomodidad por la exposición pública de una historia que prefería mantener en privado. Finalmente, esto devino en una disputa a nivel legal, luego de que la exlegisladora advirtiera esto en su cuenta de Instagram.