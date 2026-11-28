Marley vuelve al streaming y lo hará desde un lugar distinto al que la audiencia estaba acostumbrada. El conductor retomará el formato digital después de su paso por Luzu TV, con un programa pensado para el verano. Los detalles se conocieron en las últimas horas.

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Un ciclo en Pinamar

Según informó el periodista Pablo Montagna, Marley conducirá "Stream Playa - Sentí el verano" desde Pinamar, a través de Streams Telefe. El programa comenzará en enero de 2027, en plena temporada de playa. La idea es llevar el formato de streaming a la costa, con un tono ligero y veraniego.

Marley deja Luzu y se va a Telefe.

Un equipo con nombres conocidos

No estará solo: lo acompañarán Maxi López, Grego Rossello, Vicky Xipolitakis y Mica Dubra. Un grupo que mezcla humor, farándula y mucha presencia en redes. Una combinación pensada para sostener horas de aire en pleno verano.

Qué pasó en Luzu

Hasta hace unos meses, Marley conducía en Luzu TV "El Show del Verano" junto a Florencia Peña. Pero tras la salida de la actriz en medio de la polémica por una noticia falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, el conductor dejó ese espacio. Ahora, retomará el streaming desde otro canal.

Su regreso al formato digital se suma a la relación que ya tiene con la señal, donde participó en ciclos como Por el Mundo. Con este proyecto, el conductor suma un nuevo desafío en un canal que viene apostando al streaming.

Marley se va a Telefe.

Un verano para ver

Con arena, cámaras, un equipo de risas y un conductor que no pierde el humor, el verano de 2027 promete su dosis de streaming. Habrá que ver si el programa logra instalarse frente a la competencia. Mientras tanto, Marley ya se acomoda las ojotas.