Polémica en Telefe: Marley habría bajado a una importante figura de su programa

Marley se prepara para volver a Telefe con Minuto para ganar, pero la elección de su compañera de conducción vino acompañada de una polémica. Según trascendió, antes de confirmar a Momi Giardina, el canal habría evaluado a otras figuras para ese lugar, y una de ellas tenía un nombre de peso.

{{{htmlAmp}}}

Quien puso el tema sobre la mesa fue Juan Etchegoyen, que ubicó la búsqueda hace algunos meses. “Hace unos meses estaban buscando la compañera para Alejandro en su vuelta al canal para hacer Minuto para Ganar. Finalmente quedó Momi Giardina, pero había otras famosas en carpeta que fueron rebotadas, una es Laurita”, reveló.

Marley habría bajado a Laurita Fernández.

¿Qué papel tuvo Marley?

Según el periodista, Laurita Fernández podría haber llegado a la pantalla de Telefe si el conductor daba el visto bueno. Además, sostuvo que ella tenía más trayectoria como conductora que Momi, aunque la buena química habría inclinado la balanza, y al representante de Laurita le comunicaron que se quedaban con Giardina.

Sin embargo, Etchegoyen aclaró que esa versión le llegó de terceros y relativizó la responsabilidad de Marley. “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede. A mí me dijeron que fue expresa decisión del canal”, señaló, y atribuyó el dato a un alto ejecutivo de la emisora cuya identidad no reveló.

La respuesta de Laurita

La versión no tardó en llegar a oídos de la protagonista. Según contó Majo Martino, Laurita explicó que la tantearon para varios programas, pero que esas propuestas no coincidían con la gira teatral que está haciendo.

Y entonces llegó la frase que desarmó la historia: “Pero de ese programa nadie me llamó”, aseguró, según la periodista. Además, habló de su vínculo con el conductor y descartó cualquier conflicto: “Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar”.

Cuenta regresiva

Mientras tanto, Minuto para ganar está por empezar a grabarse, y esas grabaciones marcarán el regreso de Marley a Telefe. Con Momi Giardina confirmada a su lado, el programa ya tiene su dupla.

Lo que sigue sin aclararse es qué versión es la verdadera. Por lo pronto, Laurita sigue de gira, Marley prepara el cronómetro y la polémica, como buen juego de preguntas, todavía no encontró la respuesta correcta.