En una entrevista con Luis Novaresio, Tito Speranza, aquel exguardaespaldas de Ricardo Fort que terminó siendo una figura del Bailando casi por accidente, hizo un repaso de su vida y dejó su versión de la pelea que lo separó del empresario. Habló de cómo fue su relación, de por qué se pelearon y de qué se dijeron en la última charla que tuvieron.

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Un deportista que no quería cámaras

Tito contó que su mundo era el deporte. Jugó básquet en primera, trabajaba como entrenador personal y, cuando un periodista se acercó a hacerle una nota, prefirió irse. Entró a la seguridad por un favor a un amigo y se quedó. Fue a través de su pareja, amiga de Fort, que conoció al empresario, mucho antes de la fama.

Tito Speranza contó cómo empezó su relación con Fort.

¿Qué pasó entre Tito Speranza y Ricardo Fort?

Según su relato, Fort quería ser el centro de todo: la tele, las cámaras, el reconocimiento. Tito, en cambio, ganó popularidad en el Bailando sin proponérselo, y para el empresario eso fue difícil de aceptar. "Le saqué lo que él más quería en la vida", resumió. Aclaró que su cruce con Marcelo Tinelli en el programa nunca fue armado.

Con el tiempo, Tito dijo que pudo entender las razones de ese resentimiento. Y tuvo la oportunidad de hablar con Fort antes de su muerte. "Hoy estoy tranquilo y en paz", aseguró. Recordó un encuentro en Miami, cuando Fort estaba mal de salud. "Lo vi vulnerable", contó. Le sugirió que se cuidara, que se tomara un tiempo largo y que volviera después. Pero la respuesta fue corta: "No puedo parar". Y Tito lo lamenta: "Tenía que haber parado".

Cómo llegó al Bailando

Antes de aceptar la propuesta, dijo que no dos veces. Entró sin contrato y llegó cerca de la final contra Hernán Piquín, entrenando como un deportista. Además, tenía un motivo extra: lo que ganara iba a un club de básquet de Misiones.

Antes de todo eso, Tito era un chico de barrio, basquetbolista de primera y personal trainer que nunca buscó la tele. Hoy da clases de entrenamiento y estudió periodismo deportivo. A los jóvenes que empiezan a tener exposición, les dice una idea que repite: "No te tenés que olvidar de dónde veniste". Para Tito, cuando se apagan las luces cada uno vuelve a su casa, y conviene tener los pies sobre la tierra.