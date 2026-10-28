Marta Fort emocionó a todos al recordar a Ricardo Fort: "En mi corazón...".

Marta Fort protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity este último lunes al recordar a su papá, Ricardo Fort, durante una conversación con Wanda Nara. La participante abrió su corazón y habló sobre el vínculo que los unía, la influencia que el empresario tuvo en su personalidad y la manera en que siente que continúa su legado frente a las cámaras.

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Todo comenzó cuando la conductora le preguntó qué pensaba que diría su padre si pudiera verla en el certamen de cocina. Marta no dudó en responder y dejó en claro: "Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo el legado de él”, expresó.

Marta Fort de chica, junto a su hermano Felipe y su papá Ricardo.

Sus palabras reflejaron cómo la joven encuentra en su participación en los medios una forma de mantener vigente la figura de su padre, quien construyó una identidad propia en el mundo del espectáculo argentino y se convirtió en un personaje inolvidable para el público.

Qué cosas conservó Marta Fort de su papá

Durante la charla, Wanda Nara también quiso saber qué recuerdos materiales conserva de él. La respuesta incluyó algunos objetos muy personales que todavía forman parte de su vida cotidiana: “Me quedé sus zapatillas porque calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso”, contó la influencer. Sin embargo, dejó en claro que lo que más trascendió fue lo que no es tangible: "En mi corazón me quedé su forma de ser, su actitud, que haga lo que a uno le guste sin importar las críticas del resto, ser libre".

Finalmente, también se refirió a su personalidad y a su manera de manejarse dentro del ambiente artístico: “Para ser bastante bardera, yo no tengo lore con ninguno, hago 100% la mía”, afirmó, en referencia a su estilo directo y a su decisión de seguir su propio camino.