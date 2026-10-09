Quién es el novio de Marta Fort, hija de Ricardo Fort: a qué se dedica

Marta Fort oficializó su relación con Juan Manuel Ramírez, un empresario uruguayo de 28 años que trabaja en el mercado de autos y motos de alta gama.

Marta Fort volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras confirmar su relación sentimental y compartir detalles de su nueva historia de amor. La hija de Ricardo Fort oficializó su romance después de varias semanas de rumores y apariciones juntos. Su pareja mantiene un perfil reservado, aunque ya se conocen algunos detalles de su vida y su trabajo.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort

El novio de Marta Fort es Juan Manuel Ramírez, un joven empresario uruguayo de 28 años que conquistó a la influencer, de 22, luego de conocerse en un programa de streaming. Aunque su nombre comenzó a circular en los medios por su vínculo con la heredera del empresario chocolatero, su actividad profesional está relacionada con el mercado automotor.

Ramírez se dedica a la compra y venta de autos y motos de alta gama, un rubro en el que desarrolla su propio emprendimiento. Su perfil laboral está vinculado con vehículos exclusivos y operaciones comerciales, mientras que su vida privada se mantiene alejada de la exposición constante.

Desde que comenzó a ser relacionado con la hija de Ricardo Fort, el empresario despertó curiosidad entre los seguidores de la joven. Su bajo perfil y las primeras señales del romance en las redes sociales alimentaron las versiones hasta que ambos decidieron hacer pública la relación.

Cómo se conocieron Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

La historia de amor comenzó de una manera particular en junio, cuando Marta participó de Blender at Night, el ciclo conducido por José María Listorti. Durante el programa, la influencer formó parte de una dinámica que buscaba encontrar posibles candidatos para acompañarla en un viaje.

Entre los perfiles que aparecieron estuvo el de Juan Manuel Ramírez, quien llamó la atención de la joven. A partir de ese primer acercamiento, ambos comenzaron a conocerse y el vínculo avanzó fuera de las cámaras.

Con el correr de las semanas, la pareja compartió distintos viajes y encuentros, aunque inicialmente eligió mantener la relación en reserva. Esa decisión no impidió que surgieran especulaciones sobre la identidad del joven que acompañaba a la hija del recordado empresario.

La primera foto de Marta Fort con su novio en redes sociales

Antes de confirmar públicamente el romance, Marta Fort comenzó a dar algunas pistas a través de sus redes sociales. Una de las señales más comentadas fue una fotografía en la que aparecía Juan Manuel Ramírez recostado sobre una cama mientras abrazaba a un perro.

La influencer etiquetó al joven y acompañó la imagen con un corazón, un gesto que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de la relación. Aunque la publicación no estuvo acompañada de grandes declaraciones, alcanzó para despertar el interés de sus seguidores.

Hasta ese momento, Marta había optado por preservar la identidad de su pareja y evitar que la historia sentimental ocupara demasiado espacio en la conversación pública. Sin embargo, las apariciones compartidas y las publicaciones fueron anticipando el anuncio.

Marta Fort confirmó su romance en vivo

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se conocieron en junio durante una dinámica del programa de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti.

Después de varias semanas de señales y rumores, Marta Fort y Juan Manuel Ramírez oficializaron su relación en vivo. La confirmación permitió poner fin a las especulaciones sobre el vínculo y dio lugar a nuevas preguntas sobre el presente sentimental de la influencer.

La noticia también volvió a ubicar a la hija de Ricardo Fort entre los temas destacados del espectáculo, un ámbito en el que despierta interés tanto por su historia familiar como por sus proyectos personales.

Por ahora, Ramírez continúa desarrollando su emprendimiento vinculado con los vehículos de alta gama, mientras la pareja comienza a mostrarse con mayor naturalidad. El romance nació a partir de una dinámica televisiva, pero evolucionó hasta convertirse en una relación que ambos decidieron hacer pública.