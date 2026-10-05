Cómo es la casa de Marta Fort, hija de Ricardo Fort: las fotos

La combinación de comodidad, orden y elementos decorativos define una estética contemporánea que refleja las preferencias personales de la hija de Ricardo Fort.

La casa de Marta Fort, hija de Ricardo Fort, refleja una elección estética alejada de los excesos y enfocada en el confort. La joven mostró parte de su hogar y permitió conocer detalles del departamento, donde el diseño contemporáneo convive con elementos personales y recuerdos vinculados a su historia familiar.

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Cómo es el living de Marta Fort

El living es uno de los espacios principales del departamento de Marta Fort y se caracteriza por una decoración moderna, ordenada y luminosa. La ambientación está basada en líneas simples y una paleta de colores neutros, una elección que genera una sensación de calma y amplitud.

En el centro del ambiente se encuentra un amplio sillón de diseño contemporáneo, tapizado en una tonalidad clara. El mueble ocupa un lugar destacado y está acompañado por una mesa ratona de baja altura, que mantiene la estética despejada del espacio.

Sobre diferentes superficies aparecen libros relacionados con el diseño y objetos decorativos elegidos cuidadosamente. La distribución evita la acumulación de elementos y permite que cada pieza tenga su propio protagonismo.

La elección de muebles, objetos y obras de arte permite conocer el estilo de Marta Fort y la forma en que incorporó detalles personales a su hogar

La decoración de la casa de Marta Fort

El diseño interior elegido por Marta Fort combina funcionalidad y sofisticación sin recurrir a una decoración recargada. Los tonos claros predominan en el ambiente y se complementan con diferentes texturas, muebles de líneas rectas y detalles contemporáneos.

Las paredes también forman parte de la propuesta estética. Allí pueden verse cuadros enmarcados con fotografías y láminas artísticas que aportan personalidad al hogar. Estos elementos funcionan como pequeños puntos de contraste dentro de una decoración predominantemente neutra.

Otro de los detalles que sobresale son los pisos de madera clara. El material aporta una cuota de calidez y genera un contraste sutil con los muebles, manteniendo la armonía general del departamento.

Cómo es la iluminación del departamento de Marta Fort

La iluminación ocupa un lugar central en el ambiente mostrado por Marta Fort. El departamento cuenta con amplios ventanales que permiten el ingreso de abundante luz natural durante buena parte del día.

Esta característica potencia la sensación de amplitud del living y acompaña la elección de colores claros. La luz natural también permite destacar las diferentes texturas de los muebles y los detalles decorativos.

En el techo se encuentran lámparas colgantes de formato esférico y terminaciones metálicas. Además de cumplir una función práctica, estos artefactos aportan un elemento decorativo que suma calidez y refuerza el estilo contemporáneo del ambiente.

La joven mostró algunos espacios de su departamento, donde predominan los tonos neutros, la iluminación natural y una decoración cuidada

El estilo de la casa de Marta Fort

La casa de Marta Fort se distingue por una tendencia que prioriza los espacios despejados y el orden visual. La distribución de los muebles permite circular cómodamente y evita que la cantidad de objetos genere una sensación de saturación.

El resultado es un ambiente sofisticado, pero al mismo tiempo pensado para la vida cotidiana. El living combina comodidad, diseño y detalles personales, con una estética que se aleja de las decoraciones excesivas.

La elección de fotografías, obras y objetos decorativos también permite incorporar una dimensión más íntima al espacio. De esta manera, el departamento no solo responde a una tendencia de diseño interior, sino que también funciona como un reflejo del estilo personal de la hija de Ricardo Fort.