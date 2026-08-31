Tini rompió el silencio y habló de lo ocurrido en su familia: "Las cosas más claras"

Tini Stoessel estuvo durante las últimas semanas en el foco mediático, debido al escándalo que explotó sobre su familia y cómo esta mantenía control absoluto sobre los ingresos que la artista había percibido a lo largo de su trayectoria, estando todo ese patrimonio en poder de empresas bajo la órbita de su padre pero de las cuales ella no tenía participación alguna.

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Mucho se habló al respecto y varias fueron las versiones que circularon, muchas de las cuales incluían también tanto a su madre como su hermano (como el caso de los boliches que este último manejaba). Sin embargo, tras mucho tiempo, finalmente la cantante salió a hablar y brindó algunos detalles sobre su situación actual.

Tini Stoessel junto a su familia.

¿Qué dijo Tini sobre lo ocurrido con su familia?

Durante una serie de notas que brindó previo a sus shows en México y El Salvador en el marco de su gira (Futttura), fue consultada respecto a las situaciones personales que vivió durante este último tiempo. "Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas. Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras".

En ese sentido, sostuvo: "Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarlo porque nunca había sido tan honesta con mis canciones". Para poner de ejemplo, mencionó: "Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro".

"A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad", concluyó.