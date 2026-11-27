Tiago PZK sorprendió al hablar sin vueltas sobre su futuro personal. El cantante, que hace pocos meses blanqueó su relación con La Joaqui, contó cuáles son sus planes de familia y puso hasta una fecha. Su declaración generó revuelo en el mundo del espectáculo.

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El músico habló en una entrevista con Gabino Silva, donde repasó cómo se conocieron con La Joaqui y qué es lo que más lo enamora de ella. La pareja se confirmó en septiembre, después de que ella se separara en julio de Luck Ra tras dos años de relación, y recibió críticas en ese momento. Hoy, ambos se muestran juntos en redes y en viajes.

Tiago PZK sueña con ser padre con La Joaqui.

La fuerte revelación que hizo Tiago PZK

Tiago dejó claro que quiere ser padre, y lo dijo con números. "Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente", aseguró. Con esas palabras, convirtió un deseo en un proyecto con fecha: 2027.

"Me gustaría que sea varón"

Contó además qué espera de ese primer hijo. "Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón", explicó. Con esa frase, hizo referencia a las dos hijas que La Joaqui tiene de una relación anterior.

Una decisión de a dos

Según su relato, el tema ya lo conversó con su pareja, que comparte el deseo de ampliar la familia. El cantante habló con naturalidad y sin rodeos, como quien ya lo pensó bastante. Desde que blanquearon su relación, Tiago y La Joaqui no esconden nada. Compartieron fotos, una cena familiar, un viaje a Colombia y hasta una fiesta sorpresa de cumpleaños, además de un susto en la ruta durante una escapada por la Patagonia.

Un 2027 que promete

Con una agenda de shows y lanzamientos por delante, el año que viene sería también el de un cambio personal. Así lo plantea Tiago, que dice tenerlo decidido. Por ahora, es un plan y no una noticia confirmada de embarazo.

Entre una pareja muy mediática, tres hijos en el horizonte y un cantante que no se guarda nada, 2027 ya tiene su primera pregunta. Y, por lo que se ve, Tiago ya tiene la respuesta: el nombre, por ahora, queda para más adelante.