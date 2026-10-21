La Joaqui contó la verdad detrás de como empezó a salir con Thiago PZK: “Fue re loco"

La Joaqui habló del comienzo de su noviazgo con Tiago PZK, a meses de su separación de Luck Ra. En Patria y Familia (LUZU), la cantante contó cómo nació el vínculo y dejó una frase que resume el momento: “Fue re loco”.
Una amistad de años
Según relató, la relación surgió de una amistad previa. “Lo conocía de la época del freestyle, por eso lo llamé”, recordó. La artista explicó que buscaba volver a encontrar su “chispa” mientras trabajaba en su nuevo disco, tras años en los que sintió que la criticaban mucho y que había perdido su esencia: “Empecé a ser otra versión para agradar a la gente”.
Ambos comenzaron a componer juntos. “Siempre fue un vínculo muy respetuoso y confidente”, aseguró. Y aclaró un punto sobre su timing: “No tenía una relación cuando lo confirmaron”.
Un día salieron a caminar con un grupo por el Ecoparque. Una señora les pidió una foto y la difundió, lo que desató versiones de romance. “Me blanquearon un noviazgo que todavía no existía”, afirmó. Entonces se hizo una pregunta: “¿Por qué la gente ve una energía que yo no? ¿Será que me gusta y no me doy cuenta?”.
Sintió presión por el ruido mediático “Estaba en la punta del obelisco y me empujaron”, pero quiso averiguar primero qué le pasaba. Y fue ella quien dio el primer paso: “Yo me animé a hacer un comentario más coqueto. Tiré la primera piedrita, obvio que sí, y vaya que tuve una respuesta positiva”.
“Fue muy natural, fue re loco, porque es una persona que conozco desde antes de que pase todo lo que me pasó con la música. Compartí tantos escenarios y ya había una complicidad muy copada, fue lindo”, sostuvo.
Lo que dijo de Luck Ra
La ruptura con Luck Ra ocurrió en medio de polémicas y versiones de infidelidad. La Joaqui no quiso confirmar ni desmentir nada, pero fue contundente: “Conocemos a la gente más cuando se va de tu vida”. Y agregó: “Me dolió mucho entender que no lo conocía tan bien. Conocí una persona distinta, no era de la que estaba enamorada. Simplemente, dejamos de ser compatibles”.
Mientras ella se muestra feliz, Luck Ra anunció una canción con un mensaje que muchos leyeron como un palito a la pareja. Tiago PZK respondió: “El que se la queda, pierde”. Por ahora, los tres siguen mostrando posturas distintas sobre un vínculo que nunca estuvo exento de ruido.