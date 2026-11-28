A los 66 años, murió Javier Lozano, histórico periodista de TN y el El Trece.

El periodista Javier Lozano, histórico cronista de TN y eltrece, murió este sábado a los 66 años. Tenía una extensa trayectoria en ambos canales, donde trabajó como productor, periodista de exteriores y editor digital.

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La noticia fue comunicada al aire por los conductores Santiago do Rego y Paula García, quienes despidieron a su compañero y enviaron un mensaje de acompañamiento a su familia. Según informó TN, el periodista atravesaba un cáncer de riñón que había deteriorado su salud en los últimos meses.

"Tenemos que dar una triste noticia dentro de la familia de Canal 13 y TN y es que murió Javier Lozano", anunció Do Rego durante el noticiero. El conductor lo recordó como "un excelente tipo y un gran profesional".

García también destacó el vínculo que Lozano había construido con sus colegas durante sus años en la señal. "Aprendimos mucho de él, en la calle, de ese compromiso que tenía para hacer su trabajo y poner todo lo mejor de él", expresó.

Una vida dedicada al periodismo

Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y desarrolló una carrera de casi 40 años dentro de la empresa. Sus primeros pasos fueron como periodista acreditado en Tribunales. Más adelante trabajó como productor de Telenoche y como cronista de TN y eltrece.

A lo largo de su trayectoria cubrió acontecimientos políticos y judiciales, y estuvo acreditado en la Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación. También participó de coberturas de elecciones y manifestaciones, entre otros hechos de actualidad.

En 2020 se sumó como editor a TN.com.ar, una tarea que, según contó entonces, representaba un viejo anhelo ligado a su formación en el periodismo gráfico. También fue jefe de la redacción digital del medio.

Al comunicar la noticia, sus compañeros recordaron el lugar que ocupaba en el equipo y enviaron sus condolencias a su esposa, Érica, y a sus tres hijos.