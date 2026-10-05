Por qué Telefe levantó MasterChef Celebrity 2026 el martes 6 de octubre: qué pasó con el reality de cocina conducido por Wanda Nara

El reality gastronómico conducido por Wanda Nara tendrá una emisión diferente a la habitual y continuará formando parte de la programación de Telefe.

La programación de Telefe tendrá un cambio este martes 6 de octubre por un evento deportivo que concentra la atención del público argentino. MasterChef Celebrity modificará su horario habitual debido al partido que disputará la Selección Argentina ante Benín, en una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi.

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Por qué Telefe cambia el horario de MasterChef Celebrity

Aunque el título de la programación puede llevar a pensar que Telefe levantó definitivamente MasterChef Celebrity, la situación es diferente. El reality gastronómico no será cancelado, sino que tendrá un cambio puntual de horario debido a la transmisión del partido Argentina-Benín.

La grilla del canal contempla la previa del encuentro desde la tarde y la emisión del partido desde las 20. Luego del fútbol, está previsto que MasterChef Celebrity ocupe la pantalla. Según la programación publicada para este martes, el ciclo conducido por Wanda Nara comenzará alrededor de las 21.15, después del postpartido.

De esta manera, el reality no desaparece de la programación, sino que su emisión queda desplazada por uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

A qué hora juega Argentina contra Benín

La Selección Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental . El encuentro corresponde a la serie de amistosos posterior al Mundial 2026 y tendrá un significado especial porque será el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

. El encuentro corresponde a la serie de amistosos posterior al Mundial 2026 y tendrá un significado especial porque será el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El partido será transmitido por Telefe , TyC Sports y DSports . La señal de Telefe decidió modificar su programación para darle prioridad a la cobertura de la Selección y a la despedida del capitán argentino.

, y . La señal de Telefe decidió modificar su programación para darle prioridad a la cobertura de la Selección y a la despedida del capitán argentino. La jornada tendrá además diferentes homenajes y actividades relacionadas con la despedida del futbolista. La Asociación del Fútbol Argentino organizó el Fan Fest “Gracias, Leo”, con música, entretenimiento y la transmisión del encuentro en pantalla gigante.

El canal prepara una grilla especial para este martes 6 de octubre y reorganizará sus contenidos durante la noche.

La despedida de Lionel Messi ante Benín

El partido entre Argentina y Benín tendrá una carga emocional que trasciende el resultado deportivo. Lionel Messi disputará su último encuentro con la Selección después de más de dos décadas como protagonista del equipo nacional.

El futbolista llega a esta despedida después de una etapa histórica, marcada por la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2025.

Por ese motivo, Telefe decidió priorizar la transmisión del encuentro durante el horario central y desplazar MasterChef Celebrity para después de la cobertura futbolística. La modificación responde, entonces, a una decisión puntual de programación y no a la salida del reality de la pantalla.