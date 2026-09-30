Fan Fest de la Selección Argentina para despedir a Messi: cuándo es, fecha, hora y artistas que tocan

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara una jornada especial para los hinchas de la Selección Argentina con el Fan Fest “Gracias, Leo”, una propuesta que tendrá como eje la despedida de Lionel Messi y el partido frente a Benín. El evento se realizará el martes 6 de octubre de 2026 en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA y servirá para poder ver con una experiencia diferente la despedida del astro.

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A qué hora arranca la Fan Fest por la Selección Argentina

El Fan Fest abrirá sus puertas a las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con una programación que combinará fútbol, música, entretenimiento y distintas actividades para los fanáticos. Uno de los momentos principales será la transmisión en vivo de Argentina vs. Benín, que podrá seguirse en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión, para disfrurtar el encuentro y ver todos los detalles del último baile del rosarino.

Qué artistas tocan en el Fan Fest

La música tendrá un lugar destacado durante la jornada. Según informó la AFA, Kapanga se presentará a las 18.30, mientras que La T y La M subirá al escenario a las 19.30. Además, habrá DJs en vivo y diferentes intervenciones artísticas a lo largo del evento.

Entradas para el Fan Fest "Gracias, Leo"

Se pueden adquirir por la plataforma Deporstick con los siguientes valores:

Entrada general: $30.000

Pack 2 entradas + estacionamiento: $100.000

Más detalles del evento

La conducción y animación de la previa estará a cargo de Sergio “Goyco” Goycochea, quien interactuará con el público y participará de distintas propuestas, entre ellas “Penales con Goyco”. También habrá juegos, desafíos y actividades vinculadas con la Selección.

El predio contará además con una Food Zone, espacios interactivos, inflables y corpóreos gigantes, junto con livings temáticos preparados para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada. Una de las propuestas especiales será un espacio para fotografiarse junto a las principales copas conquistadas por la Selección: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

La experiencia también tendrá presencia de influencers, streamers e invitados especiales. Entre las actividades anunciadas aparece una transmisión en vivo de “Párense de Manos” junto a Speed, además de diferentes activaciones de los sponsors del evento, con juegos, premios y regalos para los hinchas.

Así, el Fan Fest “Gracias, Leo” buscará convertir la jornada del 6 de octubre en un encuentro multitudinario entre la Selección y sus hinchas, con música y entretenimiento alrededor de un partido que tendrá un significado especial por la despedida de Messi. La propuesta de la AFA apunta a que los fanáticos puedan compartir una jornada de celebración junto al capitán y homenajear una etapa histórica de la Selección Argentina.