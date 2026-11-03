Sorpresivas declaraciones de Silvia Süller sobre Javier Milei: "¿Viste el famoso dicho?"

Silvia Süller y el Mago Sin Dientes conversaron sobre la economía y la situación política argentina.

Silvia Süller sorprendió con una reflexión sobre Javier Milei durante una conversación con el Mago Sin Dientes. En un fragmento de la transmisión compartida que fue difundido en X, ambos hablaron de la situación económica, el consumo y las próximas elecciones.

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El intercambio comenzó cuando Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes, planteó la necesidad de reactivar la economía. "Hay que reactivar la economía, tienen que reactivarla. Tienen que reactivarla porque si no la reactivan, la gente no, no, no, ya no está consumiendo", sostuvo.

La reflexión de Silvia Süller sobre Javier Milei

Ante ese planteo, Süller recurrió a un conocido dicho para expresar sus dudas sobre el ejercicio del poder. "¿Viste el famoso dicho 'el rey reina, pero no gobierna'?", preguntó.

Luego comparó esa figura con la del presidente argentino: "Tenemos una persona, ¿no? Onda la figura del rey, ¿no? Que sería el presidente. O sea, el rey reina, pero no gobierna. O sea, ¿quién nos gobierna?".

El Mago Sin Dientes coincidió con su compañera y también manifestó incertidumbre sobre el futuro electoral. "La verdad, no sabemos al mando a quién estamos", expresó, antes de preguntarse a quién se votaría el año próximo.

Silvia Süller y el Mago Sin Dientes conversaron sobre la economía y la situación política argentina.

La mención a las elecciones en Estados Unidos

Durante la charla, Süller también se refirió a los comicios estadounidenses y mencionó a Donald Trump. "En Estados Unidos hay elecciones. Y a Trump, chau, chau, adiós", comentó. Por su parte, Cabaleiro respondió: "Veremos a ver qué pasa también en Estados Unidos".

No es la primera vez que la mediática se pronuncia sobre el Gobierno: en abril de 2025 había cuestionado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y criticado al presidente.